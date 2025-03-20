Um mural de Donald Trump, Presidente dos Estados Unidos da América, está a dar que falar nas redes sociais. Foi desenhado na parede de um edifício na cidade francesa de Lyon e mostra uma criança, com um globo numa das mãos, a urinar sobre o líder norte-americano, de esgar no rosto. A pintura, dizem utilizadores do Facebook, Instagram e Threads, foi criada por Banksy, o misterioso pintor que esconde a sua identidade.

A imagem do mural está a correr as redes sociais e está a ser partilhada como uma reação ao segundo mandato de Trump na Casa Branca, depois da vitória nas eleições presidenciais de novembro do ano passado. Foi recebida com diversos elogios. “Banksy ataca outra vez”, diz um internauta. “É a minha nova imagem de ecrã. Adoro o Banksy!”, escreve outro. Mas é realmente uma peça do artista anónimo?

Banksy é conhecido por pintar obras focadas em problemas sociais, políticos e ambientais que chegam a ser avaliadas em milhões de euros. Este mês, por exemplo, um quadro raro do artista foi vendido por 4,3 milhões de libras (5,14 milhões de euros) num leilão da Sotheby’s.

O pintor partilha as suas obras através da conta oficial de Instagram e do seu site, Pest Control. Aí são exibidas fotografias como a do mural que mostra uma ginasta em equilíbrio num edifício em ruínas na Ucrânia ou a de uma guarita da polícia britânica que transformou num aquário. No entanto, a imagem da criança a urinar sobre Trump não aparece em nenhuma das páginas do artista.

A fotografia do mural foi partilhada pela primeira vez numa conta de Instagram de um artista francês, que assina as suas obras como “My Stencil”. Foi publicada no dia 19 de maio de 2020 com o título “Time’s up – we take it back” (em tradução livre “O tempo acabou, queremo-lo de volta”).

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Na descrição que acompanha a publicação o artista destacou expressões como “poder para o povo” e “salvar o planeta”. Remetem para uma aparente censura às políticas ambientais do Presidente norte-americano, que no seu primeiro mandato, entre janeiro de 2017 e 2021, foi muito criticado por reverter centenas de normas ambientais e pela retirada dos Estados Unidos do acordo de Paris, uma medida revertida durante a administração de Joe Biden e que Trump voltou a implementar no seu regresso à Casa Branca.

Conclusão

O mural de uma criança a urinar sobre o Presidente norte-americano, Donald Trump, é verdadeiro e foi pintado num edifício da cidade de Lyon, na França. Não foi, no entanto, pintado pelo artista anónimo Banksy.

A obra é de um pintor francês, também conhecido por pintar murais, que assina o seu trabalho como “My Stencil”. Uma fotografia do mural foi partilhada em maio de 2020, numa aparente crítica às políticas ambientais de Trump durante o seu primeiro mandato na Casa Branca.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ENGANADOR

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

PARCIALMENTE FALSO: as alegações dos conteúdos são uma mistura de factos precisos e imprecisos ou a principal alegação é enganadora ou está incompleta.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.