Um artigo da BBC sobre o verão mais fresco no Reino Unido desde 2015 não cita as alterações climáticas como razão para as temperaturas mais baixas do que a média, ao contrário do que se afirma em várias publicações nas redes sociais, do Facebook ao X.

As publicações partilhadas no início do mês usam uma captura de ecrã de um artigo da BBC sobre as temperaturas do verão britânico. Nas publicações afirma-se que o aquecimento global é utilizado para explicar diferentes extremos climáticos, incluindo os verões mais frescos, mais quentes, mais secos, mais húmidos e médios do Reino Unido.

O artigo da BBC, publicado a 2 de setembro, sobre o verão mais frio no Reino Unido desde 2015 baseia-se em estatísticas do Met Office — o serviço nacional de meteorologia, equivalente ao Instituto Português do Mar e da Atmosfera, em Portugal.

Só que o artigo não atribui o facto de o verão ser o mais frio do Reino Unido desde 2015 às alterações climáticas. Antes, refere as alterações climáticas para dar contexto ao que é uma exceção. Isto é, embora este verão possa ter sido mais fresco do que os anteriores, a tendência ainda é de aumento de temperaturas. “A tendência a longo prazo para temperaturas mais elevadas continua a verificar-se devido às alterações climáticas, embora em alguns anos se registem altos e baixos de temperatura”, pode ler-se no artigo.

Ou seja, quando muito, as alterações climáticas poderiam ser utilizadas para explicar exatamente o oposto do que é alegado. “A probabilidade de termos um verão mais quente foi aumentada pelas alterações climáticas”, afirmou o Matt Patterson, investigador de pós-doutoramento em física climática da Universidade de Reading, citado pela Reuters. “Se virmos um verão mais quente, podemos dizer que isso é consistente com as alterações climáticas. Não é correto dizer que foi causado pelas alterações climáticas”. “Não creio que alguém esteja a afirmar que o verão de 2024 será frio devido às alterações climáticas”, acrescentou o Patterson.

O artigo da BBC não sugeria que as alterações climáticas fossem responsáveis pelo verão mais fresco do Reino Unido desde 2015. Utilizava-as, sim, para explicar o contexto histórico da tendência de aumento das temperaturas.

