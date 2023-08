“Aqui está um remédio simples disponível para todos que nunca sofrerem de doenças da próstata.” Assim começa uma publicação que tem sido amplamente reproduzida no Facebook. A ideia? Beber três vezes sumo de cebola num determinado período de tempo (e voltar a repetir 10 anos depois) limpa a próstata de todo o tipo de toxinas, evitando o surgimento de doenças.

Prostatite aguda, hiperplasia benigna da próstata e cancro da próstata são as principais doenças que atingem esta glândula do aparelho reprodutor masculino que está localizada abaixo da bexiga, em frente ao reto. A próstata rodeia a uretra, o canal responsável por conduzir a urina da bexiga para o exterior do corpo. Nos homens é também o canal de saída do esperma.

“Saiba primeiro que em todos os homens, a partir dos 25 anos a próstata acumula toxinas devido à urina e ao sémen que passam pela uretra. A próstata também participa da composição do esperma ao adicionar uma secreção que não é totalmente eliminada dessa glândula. Quando as secreções residuais aí permanecem, participa de sua intoxicação progressiva. Isso levará à inflamação, inchaço da glândula e sua incapacidade de desempenhar seu papel”, continua a publicação que, neste parágrafo, avança com afirmações falsas.

A próstata não acumula toxinas. Isso acontece na bexiga e pode conduzir a problemas de saúde graves.

Na publicação nas redes sociais — que surge em diversas línguas, além do português — partilha-se também uma receita do sumo que alegadamente previne todos os problemas da próstata, receita acompanhada de indicações de uso como, por exemplo, beber o líquido com o estômago vazio, logo pela manhã.

“Pegue 8 cebolas grandes ou uma dúzia se forem médias. Retire as cascas (pele seca das cebolas) e limpe bem. Raspe-as num raspador da cozinha. Não coloque no liquidificador para evitar a adição de água. Recolher o suco de cebola puro. Beba um copo de 33 cl deste suco. Repita a operação três semanas depois, uma terceira vez após outras três semanas. Isso é tudo. Você acabou de livrar sua próstata de todos os tipos de toxinas. A glândula recupera seu estado juvenil. Repita esta série de operações a cada 10 anos.”

O que diz a ciência sobre este assunto? Há quase 20 anos, em 2004, um estudo publicado no British Journal of Cancer (revisto por pares) sugere que o consumo de cebola e alho pode ter efeitos preventivos em doentes que sofrem de cancro da próstata. Anos mais tarde, um outro estudo, publicado na Harvard Health Publishing, avança que apesar de “os dados sobre o impacto da dieta na hiperplasia prostática benigna (HPB) serem escassos, estudos demonstraram que vegetais e frutas podem ter um efeito favorável sobre a doença”, em especial vegetais allium, como a cebola e o alho.

No entanto, os próprios investigadores apontam algumas falhas nestes estudos e, em qualquer dos casos, os indivíduos estudados consumiam estes vegetais numa base diária. Em nenhum dos casos, a ingestão de vegetais allium se reduzia a beber três copos de sumo a cada 10 anos.

Conclusão:

Falso. Até à data, nenhum estudo científico estabeleceu uma relação sólida entre consumir cebola e o estado da próstata. A evidência que existe, e que sugere que a ingestão de vegetais allium (como a cebola e o alho) pode ter efeitos benéficos, implica o consumo diário destes alimentos e não beber três sumos de cebola a cada 10 anos.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.