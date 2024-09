“Eu e a Kamala estamos comprometidos em fortalecer a imigração ilegal”. A frase escrita a amarelo sobre a imagem do Presidente dos EUA, Joe Biden, salta à vista nas muitas publicações no Facebook, somando centrenas de gostos e partilhas.

O vídeo partilhado é um discurso de Biden durante a convenção do Partido Democrata, a 19 de agosto, em que o Presidente norte-americano parece afirmar que tanto ele como a sua vice-presdente, a atual candidata democrata à Presidência, Kamala Harris, pretendem “fortalecer a imigração ilegal”. Pelo menos, é isso que consta na legenda em português do trecho partilhado massivamente nas redes sociais. Só que a legenda é errada, uma vez que substitui a palavra “legal” por “ilegal”.

No discurso original (abaixo), disponível na íntegra no Youtube, é possível ouvir Joe Biden dizer, em inglês, que pretende fortalecer procedimentos legais de imigração — como, aliás, a própria legendagem automática da plataforma de vídeos permite confirmar.

Também a transcrição oficial do discurso, que foi publicada no site da Casa Branca, logo a 19 de agosto, atesta que a expressão utilizada por Joe Biden foi “imigração legal” e não “imigração ilegal”, como afirmam as peças de desinformação.

O trecho do discurso, com mais contexto, é o seguinte: “Depois tive de tomar uma ação executiva. O resultado da ação executiva que tomei: Os confrontos nas fronteiras diminuíram mais de 50%. De facto, hoje há menos travessias na fronteira do que quando Donald Trump deixou o cargo. E, ao contrário de Trump, não vamos demonizar os imigrantes dizendo que eles são… que ‘envenenam o sangue da América’… ‘envenenam o sangue do nosso país’. A Kamala e eu estamos empenhados em reforçar a imigração legal, incluindo a proteção dos DREAMers e muito mais.”

Biden termina referindo-se aos “Dreamers”, evocando um projeto lançado em 2012 por Barack Obama que permitiria a jovens que foram levados para os EUA em criança de forma ilegal receberem proteção contra deportação e terem direito a autorização de trabalho e número de segurança social. Como o texto não foi aprovado na época, Obama, então presidente, decretou o DACA (“Deferred Action for Childhood Arrivals”), programa que concede permissão para que essas pessoas permaneçam no país por até dois anos, de forma legal. Desde então, os jovens que receberam a autorização de permanecer no país são chamados de “DREAMers”.

Ou seja, depois de se referir ao compromisso de reforçar a “imigração legal”, Joe Biden especifica um procedimento com vista à legalização de indivíduos no país.

Além disso, a imprensa norte-americana que reportou sobre o discurso de Biden e que fez cobertura da convenção democrata, do New York Times à CNN, da Forbes à USA Today, escreve que Joe Biden assume o compromisso de “reforçar a imigração legal”.

Conclusão

Tanto a escuta atenta do vídeo como a transcrição oficial do discurso de Joe Biden ou mesmo a imprensa norte-americana desmentem a alegação difundida nas redes sociais de que o Presidente dos Estados Unidos da América prometeu reforçar a “imigração ilegal”. As palavras utilizadas pelo líder norte-americano foram precisamente o oposto: o reforço da “imigração legal”.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.