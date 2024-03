Um vídeo amplamente partilhado nas redes sociais, nomeadamente no Facebook, mostra o cantor brasileiro Caetano Veloso em cima de um palco, durante um concerto, segurando uma bandeira da Palestina. Segundo os autores de várias publicações, o cantor terá, ao mesmo tempo, manifestado apoio ao grupo extremista islâmico Hamas, dizendo “Viva o Hamas”. Será verdade?

O concerto captado no vídeo realizou-se no passado dia 2 de março, em Porto Alegre, no sul do Brasil, poucos dias antes de Caetano Veloso iniciar a sua última digressão internacional — que vai passar por várias cidades dos EUA. No curto vídeo, publicado originalmente na rede social X (o antigo Twitter), não é possível perceber o que é dito pelo compositor e cantor brasileiro enquanto segura a bandeira palestiniana, devido ao barulho vindo da plateia. No entanto, vão-se acumulando as críticas na redes sociais, com os internautas a acusarem Veloso de “decadência” e a apelarem ao boicote aos concertos do cantor.

No entanto, não existe nenhum registo áudio que comprove que a frase “Viva o Hamas” foi proferida por Caetano Veloso. O Observador tentou obter esclarecimentos junto da equipa do cantor, não tendo recebido respostas até à publicação deste artigo. No entanto, contactada pela imprensa brasileira, a assessoria de imprensa de Caetano Veloso nega que o cantor tenha manifestado apoio ao Hamas. “O Caetano não falou nada sequer em apoio ao Hamas. Não é verdade que ele esteja apoiando o grupo extremista”, sublinha a equipa responsável pela comunicação do cantor.

Apesar de não ter manifestado apoio ao Hamas, Caetano Veloso demonstrou solidariedade com a Palestina e esta não foi a primeira vez que o fez. Em 2015, o cantor escreveu um artigo intitulado “Visitar Israel para não voltar mais a Israel”, publicado no jornal brasileiro Folha de S. Paulo, em que critica a opressão e a segregação a que está votada a população palestiniana.

Conclusão

Não há nenhuma evidência que comprove que Caetano Veloso tenha demonstrado apoio ao Hamas e proferido a frase “Viva o Hamas”. A assessoria de imprensa do cantor brasileiro rejeita que Veloso apoie aquele grupo extremista islâmico.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é: FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos. NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.