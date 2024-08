O aumento dos preços das casas em Portugal tem levado cada vez mais pessoas a procurarem por oportunidades de negócio — o custo mediano da habitação subiu 5% no primeiro trimestre, por exemplo. Muitos procuram, por isso, imóveis da banca que estejam para venda a preços vantajosos. No entanto, é preciso perceber se as informações que encontramos são fidedignas. No Facebook, começou a ser partilhada a alegação de que a “Caixa Geral de Depósitos pretende vender imóveis hipotecados a metade do preço”.

A publicação, feita a 29 de julho, refere ainda que existe uma lista de casas e deixa o link para um site, que não é o da Caixa Geral de Depósitos, nem de nenhuma imobiliária que publica os anúncios dos imóveis da banca.

Contactado pelo Observador, o gabinete de imprensa da Caixa Geral de Depósitos explicou que não está a vender imóveis a metade do preço, nem pretende fazê-lo, negando qualquer ligação à publicação feita no Facebook e ao site que surge na mesma.

“Trata-se do aproveitamento do nome da Caixa para atrair pessoas para um site“, indicou o gabinete de imprensa da CGD, sublinhando que “o que está escrito nesse título não tem qualquer aderência à realidade”.

As instituições bancárias, incluindo a Caixa Geral de Depósitos, têm disponíveis para venda imóveis que foram penhorados — pela Justiça ou por execução de hipoteca — e que são vendidos a preços mais vantajosos. No entanto, não são vendidos a metade do preço, como a própria CGD indicou.

Conclusão

A alegação de que a Caixa Geral de Depósitos pretende vender imóveis hipotecados a metade do preço, partilhada no Facebook, é falsa. Como confirmou o banco público ao Observador, esta instituição bancária não está a vender imóveis a metade do preço, tratando-se apenas “do aproveitamento do nome da Caixa para atrair pessoas para um site“.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.