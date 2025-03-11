Várias publicações que circulam no Facebook alegam que o Canadá proibiu a entrada no país de carros da marca Tesla, detida pelo multimilionário Elon Musk. Nos posts, pode ver-se o que parece ser uma fronteira terrestre do país. Ao lado, numa placa à beira da estrada, surge a indicação “Teslas não permitidos”, alertando os condutores que aquele tipo de automóveis não podem circular nas estradas canadianas.

As publicações em causa contam já com centenas de milhares de reações, comentários e partilhas.

Ao longo das últimas semanas, e desde que Donald Trump tomou posse (a 20 de janeiro), as relações entre os EUA e o Canadá têm vindo a deteriorar-se. Como era esperado, a administração Trump lançou uma guerra comercial contra o vizinho do norte, acusando o Canadá de incentivar a imigração ilegal para território norte-americano e de não combater o narcotráfico — nomeadamente o livre trânsito de fentanil, um opioide que causa dezenas de milhares de mortes por ano nos EUA.

Foi assim que Trump justificou a imposição de taxas alfandegárias de 25% contra o Canadá, ainda em janeiro — numa estratégia que muitos analistas veem apenas como uma forma de pressão para conseguir ganhos noutras frentes. Ou seja, Donald Trump ameaça com a imposição de pesadas tarifas (que sabe que, inevitavelmente, farão estragos na economia do país visado), enquanto lança no ar a ideia de que tal medida pode até não avançar se houver resposta às pretensões da administração Trump.

Foi isso que aconteceu no início de fevereiro. O primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, anunciou que o Canadá iria reforçar a fronteira entre os dois países com meios e recursos tecnológicos, o que levou os EUA a anunciar a suspensão da entrada em vigor das tarifas por um período de 30 dias. No início de março, a administração Trump anunciou um segundo adiamento, de novo por 30 dias, da tarifas aos produtos vindos do Canadá.

Mas o tema do comércio não foi o único ‘irritante’ entre Washington e Otava nas últimas semanas. Para além de ter acusado Trump de tentar fazer a economia canadiana “colapsar”, o primeiro-ministro Trudeau também reagiu mal aos comentários de Trump, quando o Presidente dos EUA sugeriu que o Canadá se poderia tornar no 51.º estado. “O que ele quer é ver a economia canadiana a colapsar, porque assim será mais fácil anexar-nos”, afirmou Trudeau, garantindo que “isso nunca vai acontecer, nunca vamos ser o 51.º estado”.

Embora não haja nenhuma indicação de que Elon Musk esteja a influenciar a política comercial norte-americana, a verdade é que o homem mais rico do mundo é uma voz com peso junto de Donald Trump e lidera até um departamento governamental — o Departamento de Eficiência Governamental, destinado a reduzir os gastos do Governo Federal dos EUA —, o que cria antipatia no Canadá.

No entanto, o governo de Trudeau não proibiu a entrada de automóveis da marca Tesla no país.

Conclusão

O governo de Trudeau não proibiu a entrada de automóveis da marca Tesla no país. Não existe qualquer referência a uma medida desse género na página oficial do governo canadiano, nem nenhuma notícia a dar conta de tal decisão. A imagem partilhada, como é facilmente detetável, foi gerada com recurso a Inteligência Artificial.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.