Dezenas de publicações, que circulam no Instagram e também no Facebook, alegam que a televisão norte-americana WNEP-TV, uma associada da ABC, mostrou, no final de outubro, os resultados das eleições presidenciais no estado da Pensilvânia, um dos chamados swing states e onde se previa uma votação mais renhida entre Kamala Harris e Donald Trump. “A televisão ABC acaba de transmitir os RESULTADOS das eleições de 2024 na TV ao vivo na ESPN durante a Fórmula 1. ABC e afiliadas mostraram a vitória de Kamala Harris na tela”, diz uma das publicações, em português do Brasil.

A acompanhar a descrição está um vídeo de uma corrida de fórmula 1 em que, no oráculo, estão alegadamente a passar os resultados eleitorais do estado da Pensilvânia, não só para a eleição presidencial dos EUA, marcada para 5 de novembro, como também para a corrida para o Senado norte-americano.

O vídeo é real. Mostra a transmissão, a 27 de outubro, do Grande Prémio do México de Fórmula 1, na estação associada da ABC WNEP-TV, que transmite notícias direcionadas à população do centro e norte do estado da Pensilvânia. Na transmissão, Harris surge à frente da contagem dos votos, com 52%, contra 47% do candidato republicano, o que lhe daria a vitória naquele estado. Já na corrida para o Senado, a transmissão indicava a vitória do senador Bob Casey, que defendia o lugar de senador frente ao republicano Dave McCormick.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Depressa se multiplicaram nas redes sociais várias outras publicações a denunciar o que diziam ser “a fraude” preparada naquele estado, para favorecer a atual vice-presidente dos EUA. Mas a WNEP-TV depressa veio esclarecer o que tinha acontecido, explicando que transmitira por engano os resultados simulados para a eleição presidencial de 2024 enquanto preparava a cobertura do dia eleitoral, a 5 de novembro. “Os números vistos no ecrã foram resultados de testes gerados aleatoriamente enviados para ajudar as organizações de notícias a garantir que os seus equipamentos estavam a funcionar corretamente antes da noite da eleição”, diz o comunicado da WNEP-TV, garantindo que os “números não refletiram nenhuma contagem real de votos”. Um porta-voz do Departamento de Estado da Pensilvânia também disse que os resultados não eram reais, já que, no dia da transmissão dos alegados resultados, nem os votos por correio tinham ainda começado a ser contados.

Aliás, a realidade acabou por confirmar que os resultados apresentados não eram reais. Donald Trump venceu o estado da Pensilvânia, com uma vantagem de cerca de dois pontos percentuais face a Harris. Já na corrida para o Senado, o republicano Dave McCormick acabou por conquistar o lugar que pertencia a Bob Casey.

Conclusão

A estação televisiva WNEP-TV, associada da ABC, não transmitiu, a 27 de outubro, os resultados eleitorais das eleições a Presidência dos EUA e para o Senado. O que foi mostrado, por engano, foram simulações, durante a preparação do dia eleitoral, a 5 de novembro. Aliás, os resultados fictícios mostrados são distintos dos resultados reais apurados na Pensilvânia.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ENGANADOR

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

PARCIALMENTE FALSO: as alegações dos conteúdos são uma mistura de factos precisos e imprecisos ou a principal alegação é enganadora ou está incompleta.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.