Circula nas redes sociais uma publicação em que se alega que o cantor brasileiro Oruam foi “proibido de atuar no Montijo pela câmara municipal”, depois de um “abaixo-assinado” feito pelos “portugueses” que “impediu a atuação”. A publicação, com uma fotografia do cantor, diz ainda que “em Portugal mandam os portugueses”.

A publicação tem circulado em várias redes sociais desde o final de junho — e ganhou tração, sobretudo, em contas onde abunda o discurso nacionalista e de extrema-direita.

Trata-se, contudo, de uma publicação falsa. Não há registos de que tenha existido um abaixo-assinado a exigir o cancelamento de um espetáculo — embora, como noticiou a Agência Lusa, o concerto tenha efetivamente sido cancelado e realizado noutro local.

O que estava planeado originalmente, de acordo com a informação que ainda consta da página da promotora Bacha Produções no Instagram, era um concerto do rapper brasileiro na Praça de Touros do Montijo, no dia 21 de junho.

Todavia, de acordo com a Lusa, o incumprimento de “obrigações legais e regulamentares” levou ao cancelamento do concerto. A informação foi confirmada à agência de notícias pela Santa Casa da Misericórdia do Montijo (SCMM), entidade responsável pela gestão da Praça de Touros do Montijo, conhecida também como Montijo Arena.

A SCMM confirmou à Lusa que várias entidades — incluindo bombeiros, PSP e INEM — exigiram um conjunto de obrigações à promotora do concerto.

“Essas entidades emitiram pareceres favoráveis condicionados ao cumprimento de um conjunto de condições que não foram asseguradas até ao final da semana, incluindo a contratação de serviços de segurança especializados junto da PSP, dado tratar-se de um evento de risco, razão pela qual foi comunicado ao promotor que teria de cumprir esses requisitos, caso contrário não poderia utilizar aquele espaço”, explicou a Misericórdia.

Já a Câmara Municipal do Montijo, que na publicação é acusada de ter sido responsável pelo cancelamento do espetáculo, disse à agência de notícias que não teve conhecimento de qualquer abaixo-assinado, que não interveio no cancelamento do concerto e que apenas foi informada pela SCMM do cancelamento do espetáculo devido ao não cumprimento das exigências.

Apesar de não ter acontecido na Praça de Touros, para onde estava agendado, o cantor brasileiro atuou na discoteca Velho Texas, no Seixal, no espaço Lisboa ao Vivo, em Lisboa, na sua passagem por Portugal.

Oruam é o nome artístico de Mauro Nepomuceno, nascido em 2001 e filho de um dos principais líderes da organização criminosa brasileira Comando Vermelho.

Conclusão

Trata-se de uma publicação falsa. É certo que o concerto na Praça de Touros foi cancelado, mas por razões técnicas relacionadas com as exigências de segurança — e foi realizado noutro local. A autarquia desmentiu também a existência de um abaixo-assinado destinado a cancelar o espetáculo.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.