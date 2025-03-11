Circulam na rede social Facebook várias publicações que mostram o que parece ser uma capa da prestigiada revista norte-americana Time. Nela, pode ver-se o multimilionário Elon Musk a passear, com recurso a uma trela, o Presidente dos EUA, Donald Trump, que se encontra a gatinhar e com a cabeça baixa. Os dois vão em direção a uma boca de incêndio. “Hora de passear o cão”, lê-se na alegada capa da Time.

A influência que o homem mais rico do mundo tem no pensamento político de Donald Trump é um tópico discutido há meses nos EUA, desde que o dono da Tesla e da rede social X anunciou o apoio ao então candidato republicano, em julho de 2024. Apesar de ter admitido ter votado em vários candidatos democratas nas últimas décadas, Musk tem vindo a adotar posições mais conservadoras. Tornou-se um crítico feroz das iniciativas de diversidade, das políticas de imigração do ex-presidente Joe Biden e dos gastos — que considera excessivos — do Governo Federal.

Desde o verão que se vinha aproximando de Trump, participando em vários comícios do candidato. Depois de uma campanha na qual doou 250 milhões de dólares para ajudar a eleger Donald Trump, o agora Presidente norte-americano nomeou-o para liderar o Departamento de Eficiência Governamental (conhecido pela sigla DOGE), que tem como função reduzir os gastos do país.

As informações veiculadas pelos meios de comunicação americana apontavam para a possibilidade de Trump ter dado a Musk o poder de fazer despedimentos de trabalhadores do governo federal, através da DOGE. Segundo a revista Time — que, em fevereiro, fez uma capa onde Musk se encontrava sentado na secretária da Sala Oval — Trump “entregara ao benfeitor da sua campanha um poder abrangente para alinhar o governo com a sua agenda” para os EUA. Dito por outras palavras: apesar da falta de experiência política, as verbas gastas por Musk na campanha fizeram com que este recebesse de Trump um grande poder — ao ponto de ter nas suas mãos o futuro de milhões de trabalhadores federais.

No entanto, a capa da Time não retratava Trump a ser levado por uma trela pela mão de Elon Musk, mas sim o multimilionário sentado na secretária da Sala Oval, na Casa Branca — sugerindo que seria Musk, e não Trump, o homem à frente dos destinos dos EUA.

Conclusão

A capa retratada nas publicações do Facebook não é verdadeira e foi fabricada. Não consta dos registos da revista e não foi publicitada por nenhum órgão de informação. No entanto, a alegada influência exercida por Musk na administração Trump e na atuação do Presidente dos EUA foi retratada pela revista na capa de dia 7 de fevereiro de 2025 — com Musk sentado na secretária da Sala Oval da Casa Branca.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.