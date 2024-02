Um vídeo em que se vê o camião de campanha e uma comitiva do Chega numa rua de Famalicão está a circular nas redes sociais com indicações de que o som que se ouve são “tiros”. Além de as imagens estarem a ser partilhadas por vários utilizadores nas redes sociais, também surgiram na página oficial do Chega e na do próprio André Ventura. A mensagem é clara: “A caravana do Chega é recebida por tiros em Famalicão. Tiros!”

Porém, as autoridades vieram negar duas vezes a versão do partido. Horas depois do sucedido e já após a publicação do líder do Chega, a PSP de Braga emitiu um comunicado para esclarecer que os sons ouvidos eram “rateres” de uma moto.

O Comando Distrital da PSP de Braga referiu que no vídeo “é audível um som semelhante ao disparo de uma arma de fogo, que se repete por quatro vezes” durante a passagem de um camião e várias viaturas ligeiras na avenida Rebelo Mesquita, em Vila Nova de Famalicão, com imagens alusivas ao partido Chega, mas assegura que “se tratava de rateres produzidos por um motociclo que seguia na caravana”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Já depois das informações em causa, André Ventura falou aos jornalistas, no dia seguinte, agradeceu à PSP “o esclarecimento rápido”, mas frisou que depois dessa primeira impressão houve uma “análise detalhada às imagens” e o partido foi questionado sobre se quereria, ainda assim, apresentar queixa.

“Depois de ter sido ponderado o contexto em que aquelas imagens são feitas, vê-se que está a haver protestos contra a caravana do Chega à medida que vai passando e, por não ter ficado claro na análise que se trataria, como aqueles agentes detetaram, da presença de uma motorizada naquela comitiva, nós decidimos avançar com o procedimento e, portanto, haverá agora uma investigação da PJ especificamente sobre esta questão devido ao uso de arma de fogo”, explicou o líder do Chega.

O sublinhar do desmentido da PSP surge após a nova intervenção de Ventura, com o comando distrital da PSP de Braga a reiterar o esclarecimento, em declarações à CNN, garantindo que “a posição oficial” da direção da PSP se mantém e que, por isso, “não vai haver qualquer alteração” dessa versão.

Conclusão

Ainda que o Chega tenha colocado a circular um vídeo onde assegura que a comitiva do partido foi recebida com tiros numa rua de Famalicão, a PSP investigou o caso e assegura que não houve disparos, mas sim rateres produzidos por um motociclo que seguia na caravana”. O partido denunciou a situação nas redes sociais, mas não há qualquer indicação de que estarão em causa tiros, tendo em conta que as próprias autoridades no local não só averiguaram a situação como enviaram um comunicado às redações com as conclusões. Desta forma, com base no esclarecimento da PSP, pode confirmar-se que a afirmação é falsa.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.