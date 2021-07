Uma fotografia de um carro parcialmente inundado, da marca BMW, está a circular nas redes sociais. Supostamente com um autocolante colado no vidro traseiro do carro, a criticar a ativista ambiental sueca Greta Thunberg, a ideia era colar esse ceticismo contra as alterações climáticas ao que aconteceu nos últimos dias na Europa central. As inundações causaram milhares de desaparecidos e já foi confirmada a morte de mais de 150 pessoas, sendo que a extensão e o valor total dos danos materiais registados ainda não está totalmente calculada, havendo localidades que desapareceram por completo.

A imagem que está na base da publicação foi efetivamente capturada nos últimos dias, na Alemanha, e mostra um dos muitos veículos que ficaram danificados pelas fortes chuvas. Foi tirada pelo fotógrafo David Young no distrito de Wuppertal de Beyenburg e ilustra um artigo da Bild que procura explicar aos leitores “Quem paga os danos nos automóveis”.

Não é difícil perceber que se trata da mesma imagem, manipulada intencionalmente para que os utilizadores das redes sociais acreditassem que um dos carros atingidos pelas inundações pertencia a alguém que está contra a luta que Greta Thunberg tem travado contra as alterações climáticas.

Ainda que já tenha sido desmentido o boato em vários países, a imagem continua a circular entre o Facebook e o Twitter, sem que os utilizadores indiquem claramente que se trata de uma imagem manipulada a partir de uma fotografia verdadeira.

Através da edição de imagem, alguém “colou” um autocolante no vidro de trás do carro parcialmente submerso, mas sem que haja qualquer verdade na imagem criada.

Conclusão

Publicação mostra um carro alegadamente com um autocolante nas traseiras a insultar Greta Thunberg, e que teria sido depois apanhado pelas recentes cheias na Europa central. A fotografia original foi efetivamente capturada recentemente nas trágicas cheias, mas o carro não tem qualquer autocolante colado no vidro traseiro, tratando-se de uma edição de imagem feita posteriormente. É falso que haja registo de algum carro parcialmente submerso com um autocolante a criticar a ativista pelo clima Greta Thunberg.

