Um dos temas que mais debate gera nas redes sociais é o das bicicletas nas grandes capitais europeias como é o caso de Lisboa. A 7 de agosto deste ano surgiu uma publicação de Facebook que fala de um suposto CEO do Euro Exim Bank Ldt, que terá dito o seguinte: “O ciclista é um desastre para a economia do país, ele não compra carros e não pede dinheiro emprestado para comprá-los”. Ou seja, no fundo, quem anda de bicicleta acaba por ser prejudicial ao sistema económico de qualquer país. Trata-se, no entanto, de uma publicação falsa.

Ainda que surjam muitas citações atribuídas ao tal CEO, não há nenhuma referência a um nome em concreto. Nem sequer o local ou a data em que o suposto banqueiro terá proferido aquele discurso. Ora, fazendo uma pesquisa na internet, percebe-se que a publicação já surgiu noutros idiomas tendo sido desmentida.

É precisamente noutros fact-checks que encontramos um nome: Sanjay Thakrar, que surge em publicações semelhantes à original, que circulam nas redes sociais desde 2018. A verdade é que este nome não consta do Euro Exim Bank Ltd, instituição financeira baseada em Londres. Consultando o seu site oficial, percebe-se que o diretor é, na verdade, Kaushik Punjani. Da equipa de cinco pessoas que figuram no site, nenhuma é Sanjay Thakrar.

Por outro lado, tal como esclarecido pelo site Ay Upp ou pelo fact-checker PIB Fact Check bem como pelo Boatos.org, há outra instituição financeira com um nome semelhante: o Export-Import Bank of India. Neste caso, o banco não é europeu, mas sim indiano. Depois, após nova pesquisa, o nome do alegado banqueiro também não surge no corpo administrativo daquele banco nem noutro sector. O CEO é, sim, David Rasquinha desde 2017. O seu perfil pode ser encontrado no Linkedin ou em páginas de jornais internacionais como a Bloomberg.

Conclusão

Não é verdade que o CEO do Euro Exim Bank Ltd tenha feito um discurso crítico em relação aos ciclistas, que não trazem nada de positivo para a economia de cada país. O nome que surge em algumas publicações (Sanjay Thakrar) não consta dos sites oficiais das instituições financeiras em questão. Esta publicação já foi desmentida anteriormente.

Segundo a classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO