A publicação já tem mais de um ano e foi alvo de fact check em vários países, dado o alcance que conseguiu logo em maio de 2020 — data em que foi publicada –, mas a realização dos Jogos Olímpicos 2020 em Tóquio nas últimas semanas trouxeram de novo as partilhas e comentários sobre a cerimónia de abertura de Londres’2012 ter feito uma previsão acerca da pandemia.

A publicação diz que “faz mais sentido agora” ver a cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, apresentando mais de uma dezena de imagens de um excerto, em concreto, que teve a duração de cerca de 15 minutos, a partir dos 40 minutos da cerimónia que demorou um total de quatro horas.

Ainda é possível assistir a toda a cerimónia aqui e fica também aí claro o que retratam as imagens que voltaram a circular em 2020, à boleia da pandemia provocada pelo novo coronavírus: uma homenagem ao Serviço Nacional de Saúde britânico (NHS, na sigla original).

Com uma cerimónia que procurou enaltecer a história e cultura do Reino Unido, é possível ver pessoal da saúde — enfermeiros, médicos, auxiliares — a dançar com as crianças que, nas camas, saltam e brincam. Ao mesmo tempo, com imagens aéreas do estádio onde decorria a cerimónia, as luzes mostravam a sigla do NHS, algo que foi intencionalmente ocultado na publicação.

Parte da coreografia realizada na cerimónia — da autoria do realizador de cinema Danny Boyle –, neste trecho específico, incluía também um momento de leitura, numa ode à literatura infantil britânica. E quando se fala em literatura infantil de origem britânica é impossível não associar imediatamente ao Harry Potter, de JK Rowling.

E é o temido Lord Voldemort que se vê na imagem grande, que sobe, vestido de negro e que o autor da publicação associou à morte. Isto é, todas as imagens usadas na publicação foram descontextualizadas intencionalmente para que a narrativa inventada de uma “premonição” nos Jogos Olímpicos de Londres, oito anos antes de a pandemia ter sido declarada, tivesse lugar.

O diretor da cerimónia de abertura conseguiu assim, no mesmo trecho do espetáculo, aliar a literatura infantil e o Serviço Nacional de Saúde britânico. Entre os artistas que fizeram parte da cerimónia, das várias áreas, estiveram também doentes do hospital infantil e elementos das equipas de saúde.

Além da referência a Harry Potter, também Mary Poppins foi enaltecida, com figurantes a voarem com os chapéus de chuva e a usá-los para afugentar os monstros assustadores que incomodavam os mais pequenos. Absolutamente nada que tivesse que ver com a pandemia que quase uma década mais tarde se estendeu a todo o mundo.

Conclusão

Não houve em momento algum da cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, qualquer “premonição” ou “aviso” sobre a pandemia da Covid-19. As imagens difundidas dizem respeito a um dos trechos da cerimónia que procurava enaltecer o Sistema Nacional de Saúde Britânico (NHS) e, ao mesmo tempo, a literatura infantil, o que permitiu aliar camas de hospital, doentes, médicos e enfermeiros com livros, estórias, monstros e pesadelos. Um dos vilões mais facilmente reconhecíveis é Lord Voldemort, da obra Harry Potter, mas seria impossível também não perceber a ligação aos chapéus de chuva de Mary Poppins.

A sequência de imagens partilhada foi escolhida intencionalmente, eliminando o momento em que no estádio se desenhou a sigla do “NHS”, para ajudar à narrativa de que teria acontecido um aviso em 2012 para o que viria a acontecer em 2020. É completamente falso.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

Nota: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.