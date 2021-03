Depois da Coca-Cola e da Red Bull, também uma publicação onde alegadamente a cerveja polaca da marca Warka testou positivo ao novo coronavírus foi publicada nas redes sociais. A experiência foi feita através de um teste antigénio, conhecido como teste rápido, e não pode ser considerada válida.

Nas imagens é possível ver o sabonete — um dos objetos usados para realizar o teste à Covid-19 —, no qual é colocado um pouco da cerveja. Pouco tempo depois, começa a aparecer a cor vermelha que acaba por atingir as duas letras, o que alegadamente seria um resultado positivo. Contudo, em nenhum momento é feito o procedimento considerado válido pela empresa, sendo que todos os testes deste género devem seguir os mesmos trâmites.

Os kits destes testes vêm com um tampão e é obrigatório passar a amostra na garganta ou na nasofaringe da pessoa para, de seguida, colocar uma quantidade do tampão num tubo, que também vem no kit. Só depois se mergulha a zaragatoa nesse tampão. Após o processo, retira-se a quantidade de líquido suficiente para fazer o teste e coloca-se na parte onde foi colocado o líquido da cerveja. Só assim pode ser considerado válido.

E por que razão o líquido não pode ser colocado diretamente no sabonete? A reação só funciona com o kit completo devido ao pH, pois apenas assim é possível atingir o pH necessário, entre 7,5 e 8,5, para que o este seja feito e considerado válido.

Desta forma, e tendo em conta que a pessoa que realizou o teste colocou o líquido diretamente no sabonete, este não pode ser considerado válido e não se pode dizer que a cerveja polaca em causa tenha testado positivo à Covid-19, pois é uma informação falsa.

Conclusão

O teste ao novo coronavírus feito no vídeo da publicação do Facebook não pode ser considerado válido, independentemente do resultado, porque não cumpre as regras de utilização. O líquido da cerveja foi colocado diretamente no sabonete e não foi feita a mistura que permite atingir o pH certo para um resultado fidedigno. Perante a má utilização do teste, o resultado não é correto e a cerveja não testou positivo à Covid-19.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

Nota: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.