Augustus Doricko, CEO da Rainmaker, é acusado em várias publicações no Facebook de ter responsabilidade nas graves inundações que ocorreram no Texas, EUA, na madrugada de 4 de julho. Alega-se que o diretor-executivo da empresa de modificação climática admitiu que “operações para semear nuvens foram realizadas na região montanhosa dois dias antes da inundação mortal”. “Doricko afirma que a sua libertação de iodeto de prata para a atmosfera não causou as cheias mortais e que as duas nuvens semeadas se teriam dissipado ao fim de algumas horas e não teriam tido qualquer efeito nas cheias vários dias depois”, refere-se ainda no Facebok. Mas a dúvida é deixada no ar: “Embora a técnica tenha sido estudada durante décadas, ainda é difícil prever a precipitação adicional que as operações de semeadura de nuvens podem gerar, com estimativas que variam amplamente entre 0% e 20%”. E acrescenta-se, em correlação: “Choveu tanto que o rio Guadalupe, em Kerrville, um dos epicentros das cheias, subiu cerca de 8 metros em menos de uma hora na noite de sexta-feira.”

Uma das principais vozes que se levantaram em defesa desta teoria de conspiração a servir de justificação ao desastre que assolou o Texas foi a congressista republicana Marjorie Taylor Greene, conhecida por enveredar frequentemente em polémicas relacionadas com desinformação.

Na rede social X, a congressista garantiu estar preparada para apresentar um “projeto de lei que proíbe a injeção, libertação ou dispersão de produtos químicos ou substâncias na atmosfera com o objetivo expresso de alterar o tempo, a temperatura, o clima ou a intensidade da luz solar”.

“Será considerado um crime”, acrescentou no post, datado de 5 de julho, o dia seguinte às inundações que começaram na madrugada do feriado de 4 de julho nos EUA e que apanharam de surpresa centenas de pessoas, incluindo muitas crianças em campos de férias, em zonas junto ao rio Guadalupe. Há um total de 134 mortes confirmadas até ao momento.

I am introducing a bill that prohibits the injection, release, or dispersion of chemicals or substances into the atmosphere for the express purpose of altering weather, temperature, climate, or sunlight intensity. It will be a felony offense. I have been researching weather… — Rep. Marjorie Taylor Greene???????? (@RepMTG) July 5, 2025

Em declarações à CNN Internacional, o CEO da Rainmaker, visado nas muitas publicações que imputam a responsabilidade do desastre à técnica de “semear nuvens”, nega na totalidade que os procedimentos que a sua empresa efetuou no Texas, dois dias antes das inundações, possam justificar o fenómeno climático extremo.

“A técnica de semear nuvens é uma realidade tecnológica que foi inventada nos EUA nos anos 40 sob a premissa de que algumas nuvens não geram precipitação de forma natural porque as gotas de água nelas contidas são muito pequenas e não são suficientemente pesadas para cair”, começou por explicar na entrevista ao canal de televisão norte-americano.

Segundo Augustus Doricko, o processo de semear nuvens é possível “através de drones ou aviões que voam até essas nuvens sem capacidade de precipitação e libertam uma substância de iodo de prata que tem uma composição em cristal semelhante à do gelo, que transforma depois a água presa nas nuvens em flocos de neve, que caem enquanto tal ou se transformam em gotas de chuva”.

O diretor-executivo da empresa esclareceu também que a Rainmaker atua no Texas há vários anos, “contratada por várias entidades locais e quintas para produzir mais água em tempos de seca”. A 2 de julho, o processo de semear nuvens aconteceu, mas Doricko enfatiza que decorreu num perímetro limitado e que as “duas nuvens” afetadas “ter-se-ão dissipado duas horas após o início do processo. Ou seja, não poderia ter sido induzida mais chuva através daquela tecnologia.

Mas não só do CEO da empresa visada por esta teoria da conspiração chegaram esclarecimentos. Vários meteorologistas de renome norte-americanos desmentiram, através de explicações científicas, a relação entre os dois factos. É o caso de Matthew Cappucci, que recuperou na rede social X, a 6 de julho, um excerto de uma entrevista que deu à VICE em janeiro, para explicar por que o processo de semear nuvens “não tem nenhuma relação com inundações“.

In January, I teamed up with @VICENews to explain why cloud seeding is entirely unrelated to floods. “Conspiracy theorists don’t understand scale,” I explained. That discussion is very relevant tonight. Cloud seeding is for a tiny cloud — not a 4,000,000,000,000 gallon flood. pic.twitter.com/R49jPmOSrN — Matthew Cappucci (@MatthewCappucci) July 6, 2025

“Teóricos da conspiração não entendem a escala“, afirmou. E garantiu que qualquer processo de semear nuvens “decorre em nuvens minúsculas” e não teria nunca capacidade de causar uma inundação de proporções massivas como a que ocorreu no Texas, com especial impacto no condado de Kerr.

Conclusão

Em suma, não há provas de que o processo tecnológico de semear nuvens, utilizado nos EUA para contornar períodos de seca, tenha tido relação com o fenómeno climático extremo de chuva intensa num curto espaço de tempo que decorreu no Texas, na madrugada de 4 de julho. Não só a informação foi desmentida pelo CEO da empresa visada, a Rainmaker, como vários especialistas norte-americanos têm vindo a público informar que este processo tecnológico não tem uma escala relevante para agravar qualquer tipo de desastre climático.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.