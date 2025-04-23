A guerra comercial está instalada e, segundo algumas publicações, vai escalar para novos patamares: numa série de posts nas redes sociais, garante-se que a China anunciou que vai aumentar de novo as tarifas sobre os produtos norte-americanos, desta vez para os 180%.

A publicação em análise foi feita no dia 9 de abril e garantia que o anúncio tinha sido feito pelo Presidente chinês, Xi Jinping, e passaria à prática a partir do dia seguinte, 10 de abril — coisa que não aconteceu.

Os valores das tarifas, no meio da guerra comercial começada por Donald Trump, são elevados, mas não chegam a esse patamar. Depois do primeiro anúncio de Trump de que imporia tarifas duras a outros países, tendo começado por elevar em 10%, por duas vezes, as taxas para produtos chineses, os EUA subiram a parada e impuseram tarifas de mais 34% à China — número que a China igualou.

Seguiu-se uma série de respostas e contra-respostas: Trump somou mais 50% nas taxas — chegando a um número total de 104% — e a China respondeu com o mesmo valor — o que significa que ficou com 84% de tarifas sobre os produtos norte-americanos. Trump não se deu por satisfeito e elevou de novo o número para 125%.

A guerra das tarifas entre as duas maiores economias do mundo (as tarifas que Trump quer impor à Europa estão suspensas até julho, enquanto decorrem negociações com a Comissão Europeia), que tem causado grande preocupação a nível internacional e instabilidade nos mercados, não fica por aqui: o ministério da Economia chinês decidiu também impor controlos de exportação a doze empresas norte-americanas, impedindo as empresas chinesas de lhes fornecer produtos que possam ter usos simultaneamente civis e militares. E acrescentou, contava aqui a CNN, seis empresas norte-americanas à lista de “entidades não confiáveis”, impedindo que façam negócios ou novos investimentos na China.

Na última subida de tarifas, o ministério das Finanças chinês, citado pela CNBC, disse que “mesmo que os Estados Unidos continuem a impor tarifas mais altas, deixará de fazer sentido economicamente e tornar-se-ão uma piada na história da economia mundial”. E prometeu ignorar novas subidas.

Esta quinta-feira, o Presidente norte-americano mostrou-se disponível para pôr fim à escalada: “Não quero que subam mais porque a um certo ponto faz com que as pessoas deixem de comprar. Portanto, posso não querer ir mais alto ou passar um certo nível e posso querer que desçam porque queremos que as pessoas comprem”, justificou em declarações, a partir da Sala Oval, citadas pela Reuters.

Conclusão

A China não anunciou tarifas deste valor. Neste momento, aplica tarifas de 84% aos EUA, que impuseram tarifas de 125% aos produtos chineses. Ambos os países dizem não querer escalar mais a guerra comercial, mas os próximos passos são incertos.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ENGANADOR

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

PARCIALMENTE FALSO: as alegações dos conteúdos são uma mistura de factos precisos e imprecisos ou a principal alegação é enganadora ou está incompleta.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.