No Facebook, circula o registo de um momento de uma transmissão em direto da CNN sobre um tiroteio no Colorado (EUA), em março deste ano, onde pode ver-se um destaque gráfico, síntese da notícia, com a frase: “Investigação: atirador era factualmente árabe, moralmente branco.” Trata-se de uma imagem alterada.

Na partilha que está a circular, o utilizador do Facebook acusa a comunicação social de ter “apressadamente” rotulado de “supremacista branco” o atirador quando, depois, se descobriu tratar-se de um indivíduo árabe. A publicação segue a acusação, agora dirigida à CNN, que, segundo alega, terá entretanto corrigido a informação para “árabe mas moralmente branco”.

No momento da transmissão da CNN que está registado nesta publicação surgem as jornalistas Brook Baldwin (pivot) e Lucy Kafanov (correpondente da estação) que desenvolvem a notícia sobre o tiroteio num supermercado na cidade norte-americana de Boulder, no oeste dos Estados Unidos da América, do qual resultaram 10 mortos. No preciso momento deste registo, Kafanov detalhava precisamente novas informações sobre o suspeito, que se tratava, explicava a repórter, de um imigrante sírio que chegou ao país em 2002 e que sofria de problemas mentais. Também fala na ausência de motivos “políticos ou religiosos” naquele ato, segundo as fontes então contactadas.

Em nenhum momento desta transmissão, nem concretamente às 1:01PM (é a hora que consta da fotografia que está a ser partilhada), surge o destaque gráfico que está na publicação do Facebook. O momento pode ser visto aqui e o frame abaixo regista o mesmo minuto: não existe qualquer referência ao “árabe, moralmente branco”. O que surge em destaque, como se pode ler, é a informação relativa à notícia: “Tiroteio do Colorado suspeito preso hoje.”

Conclusão

A imagem que está a ser partilhada no Facebook é falsa. Trata-se de uma imagem alterada de forma digital para que surja no destaque na transmissão televisiva uma afirmação que nunca foi divulgada pela CNN.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

Nota: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.