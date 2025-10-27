No início do mês, o Governo do Brasil confirmava a existência de “casos de intoxicação por metanol após ingestão de bebida alcoólica”. A informação publicada no site oficial do executivo citava dados do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde. As últimas informações oficiais davam conta do registo de 15 mortes por contaminação por metanol em todo o país, além de outros 58 casos confirmados e 50 ainda em investigação. As mortes foram registadas em São Paulo (9), Pernambuco (3) e Paraná (outras três).

Os casos reais de contaminação de bebidas alcoólicas provocaram a criação de conteúdos falsos na internet, como é o caso da públicação em análise. O vídeo mostra a jornalista Renata Vasconcellos, apresentadora do Jornal Nacional da Globo, a noticiar que também a Coca-Cola está contaminada com metanol.

No canto inferior esquerdo do vídeo em análise é possível ver a frase “AI generated” o que significa que o conteúdo foi gerado por Inteligência Artificial. Para além disto, a notícia de que também a Coca-Cola foi contaminada por metanol não consta de nenhum site de notícias fidedigno. A própria empresa já reagiu às informações que circulam nas redes sociais para negar que tivesse havido casos de contaminação por metanol decorrentes do consumo desta bebida. Nas mesmas redes sociais, a empresa referiu que “os vídeos que associam a Coca-Cola a bebidas adulteradas com metanol são falsos”.

E acrescentou esclarecimentos sobre a forma como a bebida é produzida: “Não utilizamos metanol na produção de nenhum produto do portfólio Coca-Cola. Todas as nossas bebidas são submetidas a rigorosos padrões de qualidade e segurança, sendo 100% seguras para o consumo.”

Além disso, todas as informações divulgadas pelas autoridades políticas e de saúde no Brasil, referentes a estes casos de contaminação por metanol, fazem referência ao consumo de “bebidas alcoólicas” adulteradas, nunca bebidas sem alcoól.

Conclusão

É falso que tenham existido casos de intoxicação por metanol ao ingerir Coca-Cola. Não há qualquer informação fidedigna que aponte para contaminação de bebidas não alcoólicas. O Ministério da Saúde do Brasil e a Coca-Cola já desmentiram o vídeo que está a circular nas redes sociais. Para além disto é possível concluir que o vídeo foi gerado por Inteligência Artificial.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.