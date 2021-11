Um vídeo partilhado no Facebook insinua que polícia se revoltou contra ordens do governo italiano para carregar sobre “o povo”. As recentes manifestações em Itália contra a imposição do certificado digital e os comentários ao vídeo pretendem transmitir a ideia que o comandante da polícia se tinha recusado a “carregar” sobre as pessoas que se manifestavam contra a imposição do governo.

Mas nem o polícia diz que “não pode contra o povo”, nem as imagens foram registadas recentemente. É mais um caso de descontextualização de imagens e manipulação de vídeos.

As imagens foram registadas há vários anos, em Bolonha. O dia 15 de fevereiro de 2013, uma sexta-feira, foi assinalado pela imprensa italiana como “dia quente”. Sindicatos em greve e estudantes ocuparam várias zonas da cidade com os confrontos mais acesos a terem lugar junto à sede do partido Fratelli d’Italia entre os estudantes e a polícia.

É nesse momento que é registado o vídeo (que pode ver aqui) cuja duração total foi agora cortada e que circula como se tivesse sido registado numa manifestação contra o certificado digital. O Open, parceiro de fact check da rede que o Observador integra, também já classificou outras publicações que circularam no TikTok com o mesmo vídeo descontextualizado.

Não é verdade que se trate de uma manifestação contra o certificado nem o polícia em questão se recusou a carregar sobre os manifestantes. O descontentamento do oficial da polícia visível é contra a ira dos manifestantes que minutos antes tinham mandado ovos, pedras e garrafas contra a polícia. “Assim não há condições para trabalhar” diz o polícia no vídeo divulgado, nada relacionado com recusar-se a cumprir ordens do Governo.

A notícia do Il Fatto Quotidiano, de fevereiro de 2013, relata o que aconteceu nesse dia. Os 200 alunos que se manifestavam contra as eleições retiraram os cartazes dos partidos e gritavam contra os políticos, antes de virarem o alvo para a filial do Monte dei Paschi di Siena ou a loja da Apple, por exemplo.

Conclusão

O vídeo partilhado é um excerto de outro registado em 2013, completamente descontextualizado e onde a frase citada não corresponde àquilo que é dito. A ideia de que a manifestação estava relacionada também com protestos contra o certificado digital também está errada, já que se tratou de uma manifestação de estudantes, contra as eleições legislativas de Itália em fevereiro de 2013.

