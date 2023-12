Uma publicação nas redes sociais alega que um comboio atingiu os 1364 quilómetros/hora. O autor não revela mais nenhum pormenor sobre o ocorrido: nem em que país essa velocidade foi registada, em que cidade, a que fabricante ou instituição o comboio pertenceria. Trata-se de uma publicação falsa.

Se olharmos para o vídeo, apenas é partilhado um pequeno trecho do trajeto do comboio e a indicação da velocidade. Se acompanharmos a totalidade do vídeo, percebemos que a velocidade sugerida (1364 km/h) não corresponde à que está presente no velocímetro (perto dos 1000 km/h). Também é importante dizer que no canto superior esquerdo está escrita uma palavra em inglês: “Simulação.” Ou seja, estamos perante vários elementos que não ajudam a confirmar a veracidade do que é alegado na publicação que partilha o vídeo.

Depois, se pesquisarmos sobre recordes de velocidades de comboios, chegamos à conclusão de que o limite alcançado foi de 574.8 km/h, a 3 de abril de 2007 por um TGV em França. Essas informações estão disponíveis no site da High Speed Rail Alliance, organização sem fins lucrativos ligada à área dos comboios a nível mundial. Também há registos de comboios na Ásia, em abril de 2015, a atingir velocidades mais próximas dos 600 km/h. Quando se pesquisa sobre velocidades médias deste transporte público, chegamos à conclusão que o limite está estabelecido nos 300 km/h. Este ano surgiram notícias a dar conta de que, na China, estavam a ser testados comboios para atingir os 1000 km/h. No entanto, nenhum atinge a velocidade que o autor alega na publicação original.

Em 2020, surgiram fact-checks que desmentiram publicações semelhantes a esta, com imagens de outros comboios em localidades diferentes. Por exemplo, a AFP verificou que um vídeo do Japão não mostrava um comboio a mais de 4000 km/h. Afinal, o vídeo tinha sido acelerado e estávamos perante um vídeo em formato timelapse (conteúdo gravado no mesmo espaço, mas acelerado).

Não é verdade que um comboio tenha atingido velocidades bem acima dos 1000 km/h. A publicação em que essa alegação é feita partilha um vídeo com a referência “simulação”. Em contexto real — como aquele em que o vídeo foi gravado —, as velocidades mais elevadas registadas até aqui são na ordem dos 600km/h, no máximo.

