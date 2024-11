Circula nas redes sociais uma publicação que alega que o futebolista português Cristiano Ronaldo exibiu nas costas uma tatuagem de apoio à causa palestiniana. Em causa está uma imagem, partilhada múltiplas vezes em várias línguas e com diferentes legendas, que mostra o jogador de costas, sem camisola, e com uma grande tatuagem nas costas: a bandeira da Palestina e a expressão “Free Palestine” (ou seja: “Palestina livre”).

Trata-se, porém, de uma publicação falsa. A imagem em questão foi digitalmente manipulada — muito provavelmente com recurso a ferramentas de inteligência artificial generativa.

Há várias formas de chegar à conclusão de que se trata de uma publicação falsa. Vamos por partes.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Em primeiro lugar, há a forma mais óbvia de perceber que se trata de uma falsidade: o Google. Por muito que pesquisemos no Google, com todo o tipo de palavras-chave e até por pesquisa reversa de imagens, o único registo desta suposta tatuagem é mesmo esta imagem, em que Ronaldo surge sempre na mesma posição, de costas a olhar para a esquerda. Não há qualquer outra fotografia deste momento — se tivesse sido num jogo de futebol, como o contexto parece sugerir, existiriam múltiplas outras fotografias da mesma partida. Não há qualquer legenda que diga quando e onde foi tirada a fotografia. Não há qualquer informação credível sobre a existência de uma tatuagem de apoio à Palestina feita por Cristiano Ronaldo.

Em segundo lugar, um histórico das notícias ajuda a perceber que esta está longe de ser a primeira publicação falsa envolvendo Cristiano Ronaldo e mensagens de apoio à Palestina. Só no Observador, pode recordar, entre outros, os seguintes: um falso vídeo de apoio à Palestina, um falso cartaz com a mensagem “Todos com a Palestina”, um falso apelo ao apoio internacional para o Hamas. Ronaldo, que joga no clube saudita Al-Nassr, tem sido múltiplas vezes falsamente associado a mensagens de apoio à Palestina — apesar de não haver registos públicos de uma posição política do futebolista sobre o conflito israelo-palestiniano.

Em terceiro lugar, é do conhecimento geral que Cristiano Ronaldo não tem tatuagens: não apenas nas costas e não apenas de apoio à Palestina. O futebolista já referiu publicamente em vários momentos que não tem tatuagens nem pretende fazer nenhuma porque é um frequente dador de sangue. Atualmente, o protocolo em vigor em Portugal dita que um dador não possa dar sangue nos quatro meses seguintes à realização de uma tatuagem.

Em quarto lugar, abundam na internet imagens reais de Cristiano Ronaldo sem camisola e de costas — e é fácil perceber que o jogador não tem qualquer bandeira da Palestina tatuada. Pode encontrar exemplos aqui.

Por fim, caso ainda restem dúvidas da falsidade desta imagem, o Observador introduziu a publicação na plataforma TrueMedia.org, um conhecido serviço que permite detetar a probabilidade de determinado conteúdo ter sido produzido com recurso a inteligência artificial. Como resultado, a plataforma indica que existe “evidência substancial” de que a imagem tenha sido “digitalmente alterada”.

Conclusão

Trata-se de uma publicação falsa, baseada numa imagem criada ou, pelo menos, modificada digitalmente, possivelmente por inteligência artificial. É sabido que Ronaldo não tem qualquer tatuagem, há imagens que o comprovam, e é também sabido que o futebolista tem sido frequentemente associado a publicações falsas sobre alegados apoios à Palestina.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.