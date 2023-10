11 de setembro, uma marca importantíssima para milhões de pessoas no mundo, é agora manchada por uma publicação de Facebook. Tudo porque foi partilhado um vídeo onde se alega que o Senado dos Estados Unidos decidiu agir contra o Brasil. “Senado americano decidiu impor sanções económicas ao Brasil por ter um presidente irresponsável e amigo de ditadores sanguinários”, lê-se na publicação. Trata-se, no entanto, de uma publicação falsa.

O primeiro ponto que é importante destacar é que este vídeo refere-se às declarações do Presidente do Brasil, Lula da Silva, que disse que Vladimir Putin, líder da Rússia que iniciou a guerra com a Ucrânia, não seria preso caso decidisse deslocar-se até ao Rio de Janeiro para participar na cimeira dos G20, em 2024. Se esse é o facto verdadeiro, amplamente relatado pela imprensa internacional, convém olhar para o argumento de que o Senado dos EUA decidiu impôr sanções a um país como o Brasil. A resposta é esclarecedora: não, não existe qualquer prova de que tal tenha sucedido.

O que aconteceu — como já sucedeu, muitas vezes, noutras publicações falsas ou enganadoras —, é a deturpação de uma declaração real. O senador norte-americano, do partido Republicano, Ted Cruz, apelidou Lula da Silva de “radical antiamericano” que permitiu que este ano dois navios iranianos atracassem no Rio de Janeiro. Tudo aconteceu no passado dia 7 de setembro de 2023. Ted Cruz acusou ainda Joe Biden de estar a apoiar países que são hostis aos EUA. Este momento está, agora, a ser usado para disseminar informações falsas. Esta e outras publicações já foram anteriormente desmentidas.

Também é importante dizer que Lula da Silva recuou, em certa medida, naquilo que disse sobre a ida de Putin ao Brasil. O Presidente brasileiro garantiu que quem decide o destino do líder da Rússia é a justiça, apesar de dizer que o papel do Tribunal Pena Internacional “tem de ser revisto”. Por outro lado, convém afirmar que não existe nenhum registo ou documento credível que comprove que os EUA queiram sancionar o Brasil depois das declarações de Lula da Silva.

Conclusão

Não existe nenhuma prova, até ao momento, de que os Estados Unidos da América decidiram sancionar o Brasil. Tudo por causa de declarações polémicas de Lula da Silva, que disse que, apesar do mandado de captura internacional em nome de Vladimir Putin, o líder da Rússia não seria preso do outro lado do Atlântico. Esta e outras publicações já foram desmentidas.

