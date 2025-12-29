O julgamento de Jair Bolsonaro dominou a atualidade mediática no Brasil. E foi tema, claro, de muita discussão nas redes sociais. Agora, surgem publicações que garantem que a defesa do antigo Presidente brasileiro alegou que Bolsonaro sofria de Alzheimer, para que cumprisse apenas prisão domiciliária.

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Jair Bolsonaro, antigo Presidente do Brasil, foi detido de forma preventiva no dia 22 de novembro, depois de tentar destruir a pulseira eletrónica que tinha no corpo, enquanto cumpria uma pena de prisão domiciliária.

No total, o ex-chefe de Estado vai cumprir 27 anos de prisão. Enquanto está a cumprir uma pena de prisão preventiva, Bolsonaro está alojado num quarto de doze metros quadrados, num edifício da Superintendência Regional da Polícia Federal.

Foi julgado em setembro de 2025, condenado por organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e ameaça grave e deterioração de património tombado — todos os crimes dizem respeito à tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro de 2023.

Os advogados do antigo Presidente apresentaram alguns argumentos para procurar que Bolsonaro cumprisse a pena de prisão em casa, mesmo depois de o antigo chefe de Estado ter tentado destruir a pulseira eletrónica. A própria defesa alegou que esse episódio mostra que a saúde de Bolsonaro está “comprometida“.

Aliás, muito recentemente Jair Bolsonaro foi internado para ser submetido a uma cirurgia para corrigir duas hérnias inguinais, começou a fazer fisioterapia e está a ser medicado para prevenir tromboses. Seguiram-se, num curto período, novas complicações de saúde que obrigaram a novas intervenções cirúrgicas.

Muito recentemente, Bolsonaro chegou a cancelar uma entrevista na prisão onde está detido por “motivos de saúde”, precisamente por causa das cirurgias a que seria submetido. Seria a primeira entrevista desde que foi detido por golpe de Estado.

Ainda assim, os boletins clínicos do ex-presidente brasileiro (que revelam todas estas comorbilidades) não mencionam qualquer diagnóstico de Alzheimer. Assim como não encontramos nenhum registo de declarações públicas dos advogados de Bolsonaro a argumentar neste sentido, como nota também a Reuters.

Conclusão

Jair Bolsonaro foi obrigado a cumprir pena de prisão preventiva, depois de ter tentado destruir a pulseira eletrónica que o permitia estar em prisão domiciliária. As preocupações com saúde do ex-presidente brasileiro, de 70 anos, têm sido amplamente noticiadas, mas não encontramos qualquer argumentação por parte da sua defesa com base num alegado e suposto diagnóstico de Alzheimer.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.