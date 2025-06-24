Circula nas redes sociais uma imagem, com um grafismo muito semelhante ao do jornal de fact-checking Polígrafo, que contém uma suposta frase do deputado Pedro Frazão, que a teria proferido “em direto na televisão”: “Só ponderaria o aborto de um filho meu se tivesse deformação incompatível com a vida ou se fosse negro, no entanto, teria imensos remorsos quanto ao primeiro caso!”

O conteúdo da frase gerou, naturalmente, indignação junto de alguns utilizadores — neste caso, fala-se mesmo em “asco” e em falta de ética e de humanismo nesta posição.

Mas a frase não é verdadeira. Desde logo, é possível percebê-lo tendo em conta que o suposto grafismo televisivo não corresponde ao de nenhum canal de televisão, tratando-se de uma imagem digitalmente alterada. Depois, utiliza o grafismo do jornal de fact-checking Polígrafo, que não publicou qualquer artigo com este título e esta afirmação, muito menos assegurando que se trate de uma frase “verdadeira”.

O que acontece, como se verifica ao procurar a origem da imagem, é que uma conta paródia na rede social X, que imita este jornal, mas assumindo que fala “em nome da mentira” e publica regularmente supostos fact-checks em tom de sátira, publicou esta imagem. A conta respondeu, de resto, a utilizadores que mostraram a sua indignação por este conteúdo não ser verdadeiro, lamentando a “falta de acuidade do leitor em interpretar a intenção da publicação”.

Ao Observador, Frazão também confirmou que nunca disse a frase em causa. “Isso é totalmente falso, jamais diria tal barbaridade”, diz o deputado. “Nós, a minha mulher e eu, perdemos duas gravidezes, uma delas que estava a decorrer com bastantes problemas e nunca pusemos essa possibilidade”. Além disso, acrescenta que a referência à raça do feto é “lamentável” e que os 5% do seu ordenado (a que teria direito pela reposição do valor que tinha sido cortado aos políticos no tempo da troika, aprovado pelo Parlamento — sem acordo do Chega — no ano passado) “vão todos os meses para a Ajuda de Berço, uma instituição de ajuda bebés e mães — de todas as raças, evidentemente”. Ao Observador, o deputado frisa ainda que tem assumido várias posições “pró-vida” nas redes sociais.

Frazão tem, como outros elementos do Chega, falado publicamente da sua posição contra a despenalização do aborto, tendo no ano passado participado no painel de debate em que o democrata-cristão Paulo Núncio defendeu — numa declaração que contaminou a campanha da AD — que a direita deveria ter “a capacidade de tomar iniciativas no sentido de limitar o acesso ao aborto e logo que seja possível procurar convocar um novo referendo no sentido de inverter esta lei, que é uma lei profundamente iníqua”.

Nessa altura, e apesar de André Ventura ter dito que não estava no horizonte do Chega voltar a criminalizar o aborto, Frazão disse estar “feliz” por ali estar “em defesa da vida”: “Temos de dar as mãos e temos de reverter políticas iníquas que foram ganhas pela esquerda marxista assassina nas últimas décadas e não podemos ter medo das palavras porque de facto a esquerda marxista e assassina tem ganhado essa batalha cultural.”

Numa audição parlamentar em 2023, Frazão dizia não encontrar “dignidade” no aborto, recusando usar o termo “interrupção voluntária da gravidez”, e comparando a dignidade de abortar com a dignidade “dos nazis, Hitler ou Lenine quando falavam das soluções finais para a sua população”. Ao Observador, o deputado enviou vários vídeos publicados nas redes sociais para provar que se pronuncia muito sobre a IVG mas sem “nunca mencionar o tema da raça”.

Conclusão

A frase em causa tem origem numa publicação satírica, de uma página que se identifica como produtora desse tipo de conteúdos. Ao Observador, o deputado negou ter proferido estas palavras. Frazão tem assumido posições anti-aborto publicamente, contra aquilo a que chama “esquerda marxista assassina”.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.