Na passada quarta-feira, três jovens foram detidos em plena Ponte 25 de Abril, em Lisboa. Estavam a ser seguidos pela Polícia Judiciária desde a cidade de Fátima, onde assaltaram uma ourivesaria, e só foram parados em Lisboa. E no mesmo dia começaram a circular alegadas informações nas redes sociais, indicando que os três detidos eram de nacionalidade brasileira.

“Um grupo de três brasileiros assaltaram uma joalharia em Fátima, onde roubaram imenso ouro e, ainda por cima, deram fuga à nossa PJ de Leiria até Lisboa, onde foram apanhados e detidos na Ponte 25 de Abril”, lê-se numa publicação com data de 18 de setembro.

No entanto, a informação que consta na partilha feita no Facebook, e que se refere à nacionalidade dos detidos, não é verdadeira. Ao Observador, fonte próxima do processo garantiu que os três jovens — dois têm 24 anos e outro tem 19 anos — são portugueses.

Para já, sabe-se que este grupo é caracterizado pela Polícia Judiciária como “bastante violento” e que ficaram em prisão preventiva depois de presentes a juiz de instrução para primeiro interrogatório. Dois deles têm, aliás, antecedentes criminais e contam com um histórico de assaltos à mão armada no seu registo criminal, tendo mesmo cumprido pena de prisão por este tipo de crime, também a ourivesarias.

Este grupo estava a ser monitorizado pela Polícia Judiciária desde 28 de agosto, dia em que os três suspeitos — agora detidos preventivamente — assaltaram outra ourivesaria, também em Fátima. A partir dessa altura, passaram a estar na mira das autoridades e todos os seus passos começaram a ser controlados pelos inspetores, que perceberam que os três jovens viviam na Margem Sul e escolhiam cidades a dezenas de quilómetros de casa para praticar os crimes.

Foi-lhes aplicada a medida de coação mais gravosa — a prisão preventiva —, mas o inquérito ainda não está concluído, uma vez que existem suspeitas da prática de mais crimes, além daquele que foi registado no final do mês de agosto e do mais recente, na semana passada.

Conclusão

A alegação de que os três jovens detidos na Ponte 25 de Abril são brasileiros é falsa, tal como esclareceu ao Observador fonte próxima do processo. A mesma fonte garantiu que todos têm nacionalidade portuguesa.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.