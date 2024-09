Várias publicações, partilhadas na rede social Facebook, estão a associar o alojamento de parasitas no pâncreas ao desenvolvimento da diabetes. “Pode-se afirmar que a diabetes é consequência de parasitas no pâncreas”, lê-se numa das publicações. Uma outra cita um estudo não identificado, sublinhando que a “parasitose causa pancreatite fibrosante crónica, infiltração de gordura no parênquima pancreático, além do comprometimento do pâncreas exócrino, com destruição progressiva das ilhotas de Langherans, sendo esse quadro semelhante ao encontrado em pacientes com Diabetes Mellitus Tipo I”.

A publicação em causa identifica os parasitas como sendo da espécie Eurytrema pancreaticum. Trata-se de um parasita que normalmente infecta o pâncreas de bovinos e outros ruminantes. Ainda assim, é possível que estes parasitas bloqueiem as funções do pâncreas em humanos e, dessa forma, potenciem o desenvolvimento de diabetes?

A polémica estalou no Brasil depois de um nutricionista ter escrito, nas redes sociais, que a “desparasitação elimina toda e qualquer possibilidade” de desenvolvimento de diabetes. De seguida, duas cientistas publicaram um vídeo a desmentir as declarações feitas pelo nutricionista.

Ao Observador, o médico endocrinologista João Jácome de Castro admite que, em teoria, os parasitas podem causar diabetes, mas ressalva que não está descrito nenhum caso nesse sentido. “Em teoria, é possível. Se houver uma qualquer doença infecciosa que destrua o pâncreas, no limite poderia acontecer isso”, sublinha o especialista. Os casos em que doenças infeciosas causam diabetes são “raros”, sublinha. No que diz respeito especificamente a parasitas, o especialista diz desconhecer casos descritos na literatura internacional.

O médico, que já liderou a Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo, esclarece que, em teoria, os parasitas só poderiam causar diabetes tipo 1 (o tipo mais raro, que afeta apenas 5% do total dos doentes, e que pode surgir pelo comprometimento das funções do pâncreas originado por infeções virais, por exemplo) e nunca diabetes tipo 2 (que representa 95% dos casos).

Conclusão

A diabetes tipo 1 pode ser causada por uma qualquer doença infeciosa que destrua as funções do pâncreas. No entanto, os casos deste género são raros. No que diz respeito especificamente a parasitas, o médico endocrinologista João Jácome de Castro admite que, em teoria, estes também possam causar diabetes, mas diz desconhecer casos descritos na literatura internacional.

