No decorrer da troca de ataques entre Israel e o Irão, têm sido várias as vítimas do conflito. Entre dezenas de mortos e centenas de feridos resultantes dos mísseis e drones que caem nas respetivas cidades, vão caindo também notícias de ofensivas no terreno em solo iraniano. Em Teerão, as autoridades dão nota de pelo menos cinco episódios de “carros bomba” na capital, resultando na morte de “alguns” cientistas responsáveis pelo programa nuclear do país.

As culpas recaem sobre alegados agentes dos serviços secretos israelitas. No passado dia 15 de junho, a polícia iraniana anunciou ter detido dois “presumíveis” agentes da Mossad, que terão estado por trás destes “atos de sabotagem” no Irão. Por este motivo, começaram a circular nas redes sociais imagens de um dos agentes detidos, alegadamente por “prática de espionagem”, capturado pelas tropas iranianas e, “como consequência”, foi atado a um míssil de longo alcance com a bandeira do Irão, para ser “deportado para Israel”.

Para confirmar, o Observador recorreu à plataforma Hive Moderation para analisar esta possível manipulação. Após a introdução da imagem, a plataforma diz que tem 99% de probabilidade de ter sido gerada artificialmente.

Conclusão

Não é verdade que um agente israelita da Mossad tenha sido atado a um míssil iraniano para ser deportado para Israel. As imagens que circulam nas redes sociais foram criadas com recurso a inteligência artificial e são falsas.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.