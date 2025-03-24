Estão a circular no Facebook várias publicações que dão conta de uma alegada ordem dada pelo Presidente dos EUA, Donald Trump, no sentido de serem banidas as vacinas de mRNA contra a Covid-19, as mais utilizadas nos processos de vacinação — e que visam impedir o desenvolvimento de doença grave, sobretudo nos grupos mais vulneráveis. “Trump bane todas as vacinas de MRNA contra a Covid-19”, lê-se num dos posts, que acrescenta ainda que Trump “emitiu ordens de prisão em massa” e está a preparar a constituição de “tribunais militares para os criminosos por detrás da pandemia”.

Na extensa publicação, são enumeradas várias teorias da conspiração relacionadas com as vacinas, e que incluem o envolvimento do multimilionário Bill Gates, do imunologista Anthony Fauci ou dos CEO das grandes empresas farmacêuticas mundiais. “A pena de morte para os crimes de mRNA está em cima da mesa”, pode ler-se numa das publicações.

Donald Trump tem assumido posições erráticas no que diz respeito à vacinação ao longo dos últimos anos. Apenas dois meses depois de ter terminado o seu primeiro mandato como Presidente, em 2021, Trump recomendou aos norte-americanos que se vacinassem, classificando a vacina como “ótima” e “segura” e “algo que funciona”. Já em março do ano passado, num comício, o agora presidente norte-americano criticou as vacinas contra a Covid-19, afirmando que não iria atribuir financiamento a nenhuma escola que impusesse o uso de máscara ou um certificado de vacinação. Uma ameaça que foi repetindo noutras ocasiões ao longo do último ano.

A esta evolução não será alheia a proximidade entre Trump e Robert F. Kennedy Jr, um advogado conhecido pelas suas posições anti-vacinas. Kennedy Jr acabou por desistir da última corrida presidencial a favor de Trump — tendo depois sido nomeado para o cargo de Secretário de Estado da Saúde, que agora ocupa.

No que diz respeito à eventuais restrições impostas a quem não está vacinado contra a Covid-19, Trump já tomou medidas. No 15 de fevereiro, nem um mês depois de ter tomado posse pela segunda vez como Presidente dos EUA, assinou uma ordem executiva proibindo as instituições de ensino de exigir a vacinação contra a Covid-19 como requisito obrigatório. Já antes, a 27 de janeiro, o Presidente norte-americano tinha assinado uma outra ordem executiva, ordenando a reintegração de membros das forças armadas que foram dispensados por se recusarem a vacinar-se contra a doença.

No entanto, Trump não decidiu (até ao momento) banir as vacinas contra a Covid-19. Não há qualquer ordem executiva nesse sentido no site oficial da Casa Branca. Por outro lado, as vacinas de mRNA contra a doença constam ainda da lista de vacinas licenciadas para uso nos EUA, segundo o site da Food and Drug Administration (o regulador americano dos produtos de saúde e alimentares).

Conclusão

O Presidente dos EUA, Donald Trump, não decidiu banir as vacinas de mRNA contra a Covid-19 naquele país, apesar de ter aliviado as restrições — impostas pela anterior administração Biden — aos não vacinados nas escolas e forças armadas. Quanto à alegada proibição do uso destas vacinas nos EUA, não existe qualquer ordem executiva nesse sentido e a FDA tem ainda estas vacinas licenciadas.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.