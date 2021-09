Circula nas redes sociais uma frase sobre a tolerância atribuída ao escritor russo Fiódor Dostoiévski, mas não existem quaisquer evidências de que o autor a tenha dito ou escrito.

Fiódor Mikhailovitch Dostoiévski nasceu em 1821, em Moscovo, e morreu em 1881, em São Petersburgo. Um dos mais importantes escritores russos, é considerado um dos precursores do romance moderno, que influenciou de forma decisiva. Famoso por obras como Crime e Castigo ou Os Irmãos Karamazov, Dostoiévski estendeu a sua influência a outras áreas, como a crítica literária ou a psicologia.

Muito partilhada em redes sociais como o Facebook e Twitter, a frase que lhe é atribuída refere que “a tolerância chegará a tal ponto que as pessoas inteligentes serão impedidas de fazer qualquer reflexão para não ofender os imbecis”. Em nenhum post é indicada a fonte da citação, que circula noutras línguas como o inglês, sendo apenas referido o suposto autor da mesma, Dostoiévski.

A frase terá começado a circular há dois anos e terá tido origem nas redes sociais russas, onde começou por ser partilhada sem qualquer atribuição autoral. Eventualmente, acabou no Reddit, onde um utilizador pediu que fosse traduzida para inglês. A tradução apresentada por outros utilizadores da plataforma seguiu a fórmula da citação em análise. Em nenhum momento foi referido o nome de Dostoiévski, pelo responsável pela publicação ou por algum dos utilizadores que lhe respondeu.

A frase em russo publicada no Reddit acompanhava uma imagem de um homem de barba vestido de branco com um ar pensativo. Segundo o Lead Stories, trata-se de um screenshot do filme “Coração de Cão” (1988), uma adaptação televisiva da novela homónima de Mikhail Bulgakov, uma sátira sobre o bolchevismo. Porém, a frase não aparece no filme, confirmou ao Lead Stories Wasyl Sydorenko, um especialista da Universidade de Toronto, no Canadá, tendo sido “colada” à imagem. A citação não pode também ser atribuída a Dostoiévski ou a Bulgakov, referiu Sydorenko.

A plataforma de livros Goodreads, que reúne informação sobre centenas de livros e citações de autores, tem uma página dedicada a Dostoiévski e às suas frases mais famosas. Também aqui não é possível detetar a citação em causa ou outra qualquer que se assemelhe. Uma pesquisa no motor de pesquisa do Google não permitiu também encontrar qualquer ligação entre a frase e o nome do autor de Crime e Castigo além da que é feita nas redes sociais, onde a sua partilha ganhou maior impulso este ano.

Num post de julho passado, um utilizador do Facebook acabou por retirar o nome de Fiódor Dostoiévski depois de várias pessoas terem alertado para o facto de a frase não pertencer ao escritor russo, acrescentando que “o autor da frase não interessa, o que vale é que ela é verdade”. Nos comentários, é possível ver a discussão amigável que surgiu em torno da autoria da citação.

Não é possível encontrar qualquer indício que permita concluir que a frase que tem vindo a ser atribuída a Fiódor Dostoiévski foi dita ou escrita pelo autor de Crime e Castigo. A frase, que parece ter surgido online em russo, a língua materna do escritor, mas não indicava o seu autor. Numa publicação no Reddit, surge associada a um filme soviético de finais dos anos 80, inspirado numa obra satírica de Mikhail Bulgakov. Um especialista ouvido pelo Lead Stories não encontrou qualquer referência à frase no filme nem conseguiu associá-la a Bulgakov ou Dostoiévski. São muitas frases que circulam online com atribuições autorais erradas. A frase sobre a tolerância será mais um entre muitos outros casos.

