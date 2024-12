Nas últimas semanas, têm-se multiplicado nas redes sociais os vídeos de drones a sobrevoarem os céus dos EUA, nomeadamente no estado de Nova Jérsia. Um desses vídeos, que circula no Facebook, mostra o que alegadamente será um drone a disparar lasers sobre a população. “Ovnis nos céus de Nova Jérsia agora estão ‘atirando’ lasers sobre a população”, pode ler-se no post.

O vídeo, gravado à noite, mostra um objeto, impossível de identificar, no horizonte a disparar sobre o solo. De imediato, vários utilizadores começaram a associar as imagens aos avistamentos de drones ao largo da costa leste dos EUA. Há pelo menos um mês que há registo de drones a sobrevoarem várias cidades, maioritariamente no estado de Nova Jérsia mas também nos subúrbios da cidade de Nova Iorque e no estado do Maryland.

Esta situação tem causado medo e apreensão entre os moradores, que desconhecem a origem dos drones. As autoridades norte-americanas reconhecem o problema mas garantem que os drones não representam um perigo para a população nem para a segurança nacional dos Estados Unidos. Embora nenhum destes aparelhos tenha sido detetado em espaço aéreo restrito, foram avistados drones perto do campo de golfe do Presidente eleito Donald Trump na cidade de Bedminster, em Nova Jérsia.

Perante a persistência dos avistamentos, com os drones a sobrevoarem a baixa altitude áreas residenciais, alguns habitantes do estado começaram a disparar tiros contra os aparelhos e apontar-lhes lasers, numa tentativa de abater os drones. No dia 18 de dezembro, o FBI pediu à população para não o fazer depois de alguns pilotos terem sido atingidos com lasers enquanto pilotavam aeronaves em Nova Jérsia.

Mas se a ira da população contra os drones, materializada com fogo real, foi noticiada pela imprensa, o contrário não. Ou seja, não há notícia de qualquer episódio em que um drone tivesse sido visto a disparar contra o solo ou contra a população, como alega o vídeo partilhado no Facebook.

.@USArmy's ???????? AH-64 Apache helicopters belonging to the 12th Combat Aviation Brigade arrived at Lielvārde Air Base, Latvia ???????? in support of US-led multinational exercise #SaberStrike 22, Feb. 24, 2022. #StrongerTogether ???? by SGT Ēriks Kukutis pic.twitter.com/xcWnRAl9xh — Baltic Security (@balt_security) February 24, 2022

As imagens podem, no entanto, ter uma explicação. Perto da cidade de Seabright, onde as imagens terão sido captadas, existe um campo de treino da Força Aérea norte-americana, o Warren Grove Range. As imagens poderão mostrar não um drone, mas um helicóptero Apache a realizar um treino noturno com fogo real. Quando operam à noite, estes helicópteros emitem uma luz vermelha intermitente, semelhante à que é visível no vídeo.

Não existe qualquer evidência de que os drones que têm sido vistos ao longo da costa leste dos EUA estejam a disparar lasers sobre a população. As autoridades norte-americanas não emitiram qualquer aviso nesse sentido, nem a comunicação social (que tem acompanhado de perto o tema dos avistamentos) deu conta de uma situação semelhante.

