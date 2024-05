A editora de Stephen King não despediu o escritor por trabalhos “demasiado woke”, como sugere uma publicação que se tornou viral nas redes sociais nos últimos dias. A imagem, que mostra uma fotografia de Stephen King com críticas ao trabalho do mesmo, surgiu inicialmente num site de artigos satíricos, mas começou a circular nas redes sociais como se fosse uma informação verdadeira.

“Stephen King foi despedido pela editora ontem”, lê-se no título do artigo satírico. A imagem acrescenta uma alegada citação da editora: “Ele está a alienar os fãs com as suas tretas woke.”

O artigo satírico foi publicado no site Dunning-Kruger Times, em abril. A publicação assume-se como um espaço de “paródia e sátira”. Ou seja, conclui-se desde já que a informação não é verdadeira.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

No artigo, pode também ler-se que “Bantam” é a editora de Stephen King. Tal também não é verdade; o site oficial do autor indica que a editora é a Simon & Schuster.

No site da editora, não é feita qualquer referência ao fim da ligação profissional com Stephen King. O escritor também não anunciou qualquer alteração nesse sentido.

Ao Observador, fonte oficial da Simon & Schuster também nega: “O ‘artigo’ é, de facto, satírico e falso.”

Conclusão

Um artigo satírico, publicado num site que assume ser de paródia, está a circular nas redes sociais como se fosse uma informação verdadeira. O artigo em questão diz que a editora de Stephen King despediu o autor por escrita “demasiado woke”.

Ao Observador, a editora nega. Também não há qualquer informação pública que dê conta deste corte de relações.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.