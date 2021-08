É preciso recuar até 25 de junho de 2019 para encontrar a notícia do El Mundo intitulada “Portugal, o país da Europa que menos luta contra a corrupção”. Em causa estava uma avaliação do Grupo de Estados contra a Corrupção (GRECO), do Conselho da Europa, que revelava que Portugal é o país que “menos cumpre as recomendações de legislação anti corrupção promovidas pela organização internacional”.

A notícia do periódico espanhol, que abordava questões como a confiança da população portuguesa na Justiça e o ranking internacional de corrupção, estava ilustrada com uma fotografia do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Apesar da escolha da imagem e de o chefe de Estado já ter dito por diversas vezes que tema da corrupção é uma prioridade, esta é uma responsabilidade do Governo, que este ano aprovou até um conjunto de diplomas de combate à corrupção.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Contudo, na publicação em análise é possível ver a notícia do El Mundo, com exatamente o mesmo título, o mesmo lead, a mesma hora e data da publicação, mas uma diferença: a fotografia que acompanha a peça.

No lugar onde aparecia a fotografia de Marcelo Rebelo de Sousa está a de António Costa e na legenda havia críticas e insultos ao Governo, como “canalhada” e sugestões de que este Executivo está a fazer de Portugal “uma Venezuela da Europa”. Por outras palavras: de facto o Governo é o maior responsável pelo combate à corrupção (e muito mais, por oposição que o Presidente da República), mas o El Mundo optou por não escolher a fotografia de Costa e a publicação em análise fez uma montagem de forma a visar o primeiro-ministro.

Para perceber se podia ter havido uma alteração relativamente ao artigo inicialmente publicado no site do El Mundo, o Observador recorreu à ferramenta Web Archive, onde foi possível confirmar que a fotografia é a mesma desde o primeiro dia. E todas as capturas de ecrã seguintes têm Marcelo e nunca Costa.

A notícia já tem dois anos e, este ano, o Grupo de Estados contra a Corrupção (GRECO), do Conselho da Europa, citado pela Direção-Geral da Política de Justiça, considerou que Portugal teve uma evolução positiva no cumprimento das recomendações do relatório de avaliação e que nível de cumprimento das recomendações já não é considerado “globalmente insatisfatório”.

Em causa estão “três recomendações foram consideradas implementadas de forma satisfatória, sete [que] são consideradas parcialmente implementadas e cinco [que] continuam por implementar”, sendo que em 2019 apenas uma das quinze recomendações tinha sido implementada de forma “satisfatória”.

Conclusão

É verdade que o El Mundo fez uma notícia a dizer que Portugal é o “país da Europa que menos luta contra a corrupção, atrás da Turquia, Sérvia e Roménia”. Mas a publicação feita nas redes sociais sugere que o jornal utilizou uma foto do primeiro-ministro para atribuir a culpa ao Governo e para argumentar que António Costa está a transformar Portugal numa “Venezuela da Europa”. Trata-se, portanto, de uma montagem e de uma afirmação incorreta naquele contexto.

Desta forma, é verdade que a notícia existiu, que o Grupo de Estados contra a Corrupção (GRECO), do Conselho da Europa, deu essa avaliação em Portugal em 2019, mas nas redes sociais surgiu uma imagem errada e enganadora, já que o jornal espanhol nunca utilizou uma foto de António Costa para ilustrar esta notícia. Por outro lado, é verdade que o Governo é o principal responsável para legislar a questão.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ENGANADOR