A imagem é surpreendente: uma suposta fotografia dos momentos que se seguiram à tentativa de assassinato de Donald Trump parece mostrar os vários elementos do Serviço Secreto responsáveis por proteger o ex-Presidente — três deles, neste caso — a sorrirem descontraidamente.

“Porque é que os elementos do Serviço Secreto estão a sorrir? Encenado!!!”, indigna-se a autora desta publicação no Facebook. Está longe de ser a única pessoa a levantar questões e teorias sobre o que aconteceu este sábado, quando o ex-Presidente e recandidato republicano foi alvo de um ataque por motivos ainda não explicados.

As dúvidas têm surgido à medida que o governo norte-americano admite que existiu uma “falha” que “não pode acontecer” e que surgem vários relatos de participantes no comício que viram claramente o atirador a posicionar-se num telhado com uma arma, minutos antes de disparar, e tentaram alertar a polícia. Além disso, sabe-se agora que o atacante, Thomas Crooks, já tinha sido visto em “movimentações suspeitas” perto dos detetores de metais à entrada do evento, e que um polícia já o tinha tentado travar — sem sucesso.

Com suspeitas de falhas de segurança e dúvidas que persistem sobre os motivos que levaram Crooks a atacar Trump, também não tardaram em surgir algumas teorias da conspiração que sugerem que a falha teria sido propositada. É esse propósito que esta imagem tenta servir — mas a fotografia está claramente manipulada.

Basta fazer uma pesquisa reversa pela origem da imagem, no Google, para se perceber que a versão editada só aparece em contas que promovem notícias falsas. Ao mesmo tempo, recorrendo aos serviços das agências de notícias internacionais é possível encontrar as fotografias originais, nas quais Trump aparece rodeado dos mesmos agentes, e em que se constatam as expressões atarefadas e de preocupação destes.

Em baixo estão três exemplos de fotografias captadas nesse momento, ou nos segundos anteriores ou posteriores, pela fotojornalista da Getty Imagens Anna Moneymaker.

As imagens em vídeo dos momentos que antecederam o ataque e da reação que se seguiu ao atentado contra Donald Trump também deixam claro que os elementos da segurança do ex-Presidente não estavam a sorrir durante a operação de retirada do candidato presidencial do palanque onde fazia um discurso na Pensilvânia para centenas de apoiantes.

Conclusão

A imagem que mostra os agentes do Serviço Secreto a sorrir depois de Donald Trump ter sido atacado foi manipulada. Uma pesquisa pelas fotografias e vídeo originais do momento mostra os agentes com expressões de preocupação.

