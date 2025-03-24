19 de janeiro de 2025, um dia antes da tomada de posse de Donald J. Trump como 47.º Presidente dos Estados Unidos da América.

Elon Musk é um dos oradores do comício-festa improvisado na Capital One Arena, em Washington, D.C., e, como se viria a tornar hábito logo nos primeiros dias da nova administração, leva o filho de apenas 4 anos para o palco.

O vídeo que entretanto se tornou viral mostra o líder do Departamento de Eficiência Governamental dos EUA, acabado de discursar, a dirigir-se para as escadas e a acenar à multidão republicana em êxtase.

O pequeno X Æ A-12, mais conhecido como “Lil X”, vai acenando também, mas, a dada altura, em vez de continuar a seguir o pai, deixa-se ficar nos degraus. Aparentemente sem se aperceber disso, Musk segue caminho rumo aos bastidores e deixa o filho para trás.

“Elon Musk abandona o palco e esquece-se do filho. Confirma-se a teoria de que o usa como escudo humano, em público, porque tem medo de sofrer um atentado”, é a legenda que acompanha uma das inúmeras publicações feitas nos últimos dias sobre o assunto.

Para lá da análise sobre as putativas motivações do pai para levar a criança, fruto da sua relação com a cantora Grimes, para este tipo de eventos e outros, incluindo conferências de imprensa em plena Sala Oval, há outra pergunta que se impõe. Terá acontecido mesmo assim? E a verdade é que não é muito difícil chegar à conclusão de que não. Não foi de todo assim que, na realidade, decorreu esta saída de cena dos Musk, pai e filho, na Capital One Arena.

O vídeo que está a ser partilhado nas redes sociais foi cortado no momento em que o CEO da Tesla e da SpaceX parece sair para os bastidores, ignorando o filho que deixou para trás.

Basta ver as imagens não editadas do momento para perceber que, logo a seguir, Musk repara que o pequeno X não está ao seu lado e volta atrás para ir buscá-lo.

Também nas redes sociais, nomeadamente no X, propriedade do homem mais rico do mundo, está a ser partilhado esse vídeo. Com a seguinte legenda a acompanhar: “Aqui está o vídeo completo de Elon Musk a tomar conta do filho. O mentiroso que publicou um vídeo a dizer que Elon deixou o filho para trás foi desmascarado.”

Conclusão

Não é verdade que Elon Musk se tenha esquecido do filho em palco durante um comício de Donald Trump em Washington DC. O vídeo foi propositadamente cortado no instante em que o agora membro da Administração Trump parece seguir caminho deixando o pequeno X sozinho. Uma versão não editada das imagens revela que Musk voltou imediatamente para trás e seguiu para os bastidores com a criança de 4 anos.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é: FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos. NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.