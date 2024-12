É um cavalo preto e branco construído com o símbolo da Tesla. Alegadamente, segundo publicações nas redes sociais, esta nova inovação será uma “verdadeira transformação no setor dos transportes” criada pelo homem mais rico do mundo, Elon Musk.

De acordo com os posts, o cavalo robótico funciona com “energia solar” e une “velocidade, sustentabilidade e um elemento de nostalgia futurista”. “A mais recente invenção do bilionário, famoso pelas suas visões futuristas, promete ser uma transformação no transporte urbano, oferecendo uma opção sustentável, ágil e inovadora”, lê-se.

Este cavalo robótico substituiria o carro nas grandes cidades, levando mesmo as pessoas a “reconsiderar” de que forma se deslocariam. Com outras vantagens, segundo as publicações. “Este cavalo robô, além de atingir os incríveis 280 quilómetros por hora, é autossustentável em energia”, ainda que não haja detalhes sobre o seu modelo de funcionamento.

As publicações vêm acompanhadas por uma fotografia do cavalo preto e branco e Elon Musk, que não será verdadeira e que terá sido gerada por inteligência artificial. Além disso, não existe qualquer informação oficial no site da Tesla, nem em meios de comunicação social, sobre este cavalo robótico.

A ser verdade, este cavalo robótico seria uma inovação inédita, não existindo sequer qualquer modelo semelhante no mercado, atingindo velocidades mais elevadas do que muitos modelos de carros disponíveis no mercado.

Dentro da robótica, existem os chamados robôs de quatro patas, que servem para ajudar em tarefas desgastantes em fábricas. Adicionalmente, Elon Musk já apresentou o robô Optimus Prime. Porém, teria a configuração de um humano e serviria para realizar tarefas domésticas — e não para transportar humanos.

Neste sentido, já surgiram, no passado, rumores semelhantes sobre o alegado desenvolvimento de robôs por Elon Musk. Por exemplo, recentemente foi divulgado um em que o dono das Tesla teria alegadamente inventado um robô para substituir o papel das mulheres durante a gestação, o que também não correspondis à verdade.

Conclusão

Elon Musk não desenvolveu, pelo menos até ao momento, qualquer robô que seja um cavalo que atinja 280 quilómetros por hora e que seja carregado por energia solar. Não existe nenhuma informação oficial sobre o assunto, naquilo que se apresentaria como uma tecnologia bastante inovadora para os padrões atuais.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.