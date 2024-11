A teoria envolve o homem mais rico do mundo, robôs no lugar de mulheres e a possibilidade de um bebé poder ser gerado por uma máquina: “Elon Musk está a trabalhar numa nova versão de robôs que podem carregar o bebé durante nove meses enquanto continua a trabalhar”, lê-se na publicação em causa. Nas imagens, o próprio Musk surge lado de uma robô e a beijar uma robô, mas há também uma fotografia que mostra uma destas máquinas com um feto no interior.

Explica-se ainda que “os futuros pais forneciam óvulos e esperma para fertilizar o embrião” e que o robô faria todo o trabalho que se segue, nomeadamente de forma a apoiar e nutrir o bebé de forma controlada.

Ora, em causa está a apresentação do “We, Robot”, um evento da Tesla em que foram apresentados novos tipos de robôs. Além do Tesla Cybercab — apresentado como um táxi autónomo por menos de 30 mil dólares — e o Robovan — que transporta 20 pessoas (ou carga) e até serve para “food truck” — a empresa de Musk apresentou aqueles que há muito eram esperados: o robô humanóide que estava a ser desenvolvido pela Tesla. Chama-se Optimus e foi apresentado como sendo um robô independente, com forma humana e capaz de realizar várias tarefas, como conversar com pessoas, apenas através da inteligência artificial.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Mais do que isso, estes robôs foram apresentados como estando capacitados para fazer tarefas do quotidiano como cortar a relva ou até passear o cão — sendo que a Business Insider chegou a revelar que, no próprio evento, a máquina era “assistida por um humano” e ainda não era “totalmente autónoma”. Além do mais, o preço de cada robô deverá rondar os 28 mil euros.

Apesar da apresentação com pompa e circunstância e do facto de os robôs se assemelharem a humanos, não há nenhuma informação sobre o conteúdo da publicação que circula nas redes sociais. Nem nenhum órgão de comunicação social fidedigno nem o próprio Elon Musk deram conta da apresentação de um robô capaz de substituir a gestação humana, pelo que a informação em causa é falsa.

Já no passado Elon Musk tinha sido alvo de notícias falsas relativamente a um robô, quando nas redes sociais começou a circular a alegação de que tinha uma namorada não humana, com uma foto onde se via o suposto casal a jantar. Na altura, foi provado por várias plataformas de combate à desinformação que se tratava de uma imagem manipulada.

Conclusão

Não há nada que indique que Elon Musk criou um robô que pode substituir a mulher durante a gestação. Na publicação é reportado que o homem mais rico do mundo anunciou essa máquina, que trataria do bebé durante o período de gravidez para que a mãe pudesse trabalhar, mas não há nada que o comprove, pelo contrário, até porque o evento foi seguido por milhares de órgãos de comunicação fidedignos e ninguém noticiou o caso.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.