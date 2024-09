Uma publicação com origem num vídeo de Tik Tok circula pelo Facebook atribuindo a Elon Musk uma declaração sobre Lula da Silva e as eleições de que saiu vencedor no Brasil (em 2022). “Foi nomeado e não eleito”, consta nesta publicação como uma frase alegadamente proferida pelo dono da rede social X — que está numa contenda com a Justiça brasileira que subiu de tom após a decisão do juiz brasileiro Alexandre de Moraes de suspender a plataforma.

Na imagem surgem fotografias de três juízes do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, Luís Roberto Barroso e Gilmar Mendes, e também a imagem de uma urna eletrónica em cima da qual aparece escrita a palavra “fraude”. Surgem também três bandeiras dos EUA e ainda duas frases. A primeira diz: “Eu Elon Musk falo para todos vocês do Brasil, vocês não elegerem [sic] ninguém”. A segunda acusa: “O seu Presidente foi nomeado e não eleito.”

A publicação tem origem num vídeo que circulou noutra rede social, o Tik Tok, onde se ouvia Elon Musk, e que já foi desmentido por diversos órgãos de comunicação social brasileiros (alguns dedicados à verificação de publicações em redes sociais), como o Lupa, o Estadão ou a Globo.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Não existe nenhuma notícia sobre declarações de Elon Musk como as que são citadas nesta publicação, nem publicações nas suas redes sociais com estas palavras. No vídeos, as frases atribuídas a Musk surgem como legenda, enquanto se ouve a sua voz em inglês, mas não coincide com o que está a ser dito. O áudio foi retirado de uma intervenção do CEO da rede X numa feira de tecnologia, que pode ser vista aqui.

A tensão entre Elon Musk e as autoridades brasileiras adensou-se no final de agosto, com a decisão de suspensão da rede social detida pelo empresário no Brasil, justificada com a recusa de Musk de nomear um representante legal da plataforma no Brasil.. O conflito já vem de trás, como contou o Observador em abril passado, desde a publicação dos “Twitter Files Brasil”, quando a justiça brasileira exigiu que fossem banidos alguns utilizadores da rede social X, por alegada desinformação. Musk recusou e Moraes avançou com uma investigação por “instrumentalização criminosa” e “obstrução à justiça”.

Desde então, Musk tem atacado não só a justiça brasileira como tem também sugerido a sua interferência na política. Recentemente escreveu que “há provas crescentes de que um juiz falso” — e aqui mencionava Alexandre de Moraes — “se envolveu em interferência eleitoral séria, repetida e deliberada na última eleição presidencial do Brasil. Pela lei brasileira, isso significaria até 20 anos de prisão”. Na mesma publicação, o dono da rede X não avançava com dados concretos e falava na cumplicidade de alguns ex-funcionários do Twitter, pedindo a quem tivesse provas que os denunciasse.

Conclusão

As frases que são atribuídas a Elon Musk não foram proferidas pelo dono da rede social X. Ainda que, no âmbito do conflito que tem há meses com as autoridades brasileiras, já tenha sugerido a interferência do poder judicial na política, Elon Musk não afirmou que Lula da Silva foi nomeado e não eleito. A eleição do atual Presidente do Brasil em 2022 foi confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral, com Lula a ser eleito para um terceiro mandato com 50,9% dos votos, contra 49,1% do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.