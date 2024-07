Circula nas redes sociais uma publicação que alega que o empresário Elon Musk, dono de empresas como a Tesla e o X (anteriormente conhecido como Twitter), divulgou imagens inéditas da invasão à Praça dos Três Poderes, em Brasília, ocorrida no dia 8 de janeiro de 2023.

“Elon Musk: eu tenho as imagens da invasão do Palácio do Planalto, de dentro e de fora, com hora, sem cortes, vou dar uma amostra de dois minutos”, lê-se na publicação, que é acompanhada por um vídeo com cerca de dois minutos composto por vários excertos de imagens de videovigilância da Praça dos Três Poderes. “Em breve a cachorrada do falso golpe será revelada. Vergonha!”

Trata-se, contudo, de uma alegação falsa. Não só não há qualquer referência nas plataformas de Elon Musk à divulgação das tais imagens como, na verdade, todas as imagens que surgem na publicação já tinham sido divulgadas originalmente pelas autoridades brasileiras.

No dia 8 de janeiro, uma multidão de apoiantes do ex-Presidente brasileiro Jair Bolsonaro invadiu a Praça dos Três Poderes, a zona de Brasília onde se encontram os edifícios dos três poderes: o Palácio do Planalto (sede do governo brasileiro), o Supremo Tribunal Federal e a sede do Congresso Nacional do Brasil.

A invasão ocorreu em resposta às alegações de Jair Bolsonaro acerca de suposta fraude eleitoral nas eleições de outubro de 2022, que deram a vitória a Lula da Silva. As invasões (com reminiscências do ataque ao Capitólio de Washington em janeiro de 2021) foram classificadas como atos terroristas.

Basta consultar os jornais brasileiros para recordar como, no dia 21 de abril de 2023, o juiz Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que todas as imagens do circuito interno de videovigilância do Palácio do Planalto referentes ao dia 8 de janeiro deixariam de estar sob sigilo e deveriam ser publicamente divulgadas.

Dois dias depois, o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República divulgou, através do seu site, todas as imagens das câmaras de videovigilância referentes ao dia 8 de janeiro de 2023. As imagens podem ser integralmente descarregadas nos links divulgados pelo GSI.

Todas as imagens incluídas no curto vídeo que surge na publicação dizem respeito às câmaras “cobertura oeste” e “palácio ala oeste”, sendo apenas excertos da totalidade das imagens que se encontram disponíveis no site da Presidência brasileira. Não foram, por isso, divulgadas em exclusivo ou de forma inédita por Elon Musk.

A publicação falsa surge poucos meses depois de se ter intensificado a tensão entre Elon Musk e a justiça brasileira em torno da legislação aplicável ao Twitter no Brasil (pode ver os detalhes dessa disputa neste artigo do Observador).

Conclusão

Trata-se de uma publicação falsa. Além de não haver qualquer registo de Elon Musk ter divulgado imagens da invasão à Praça dos Três Poderes, a publicação seria falsa logo à partida uma vez que não foi Musk quem divulgou as imagens “sem cortes” da invasão: essas tinham sido logo divulgadas em abril de 2023 pelas autoridades brasileiras, e continuam disponíveis ainda hoje para serem consultadas.

