Circula no Facebook uma imagem com uma alegada mensagem do Hospital Santa Maria que recomenda a quem tiver sintomas de ataque cardíaco que tomem “imediatamente” duas aspirinas. Segundo a mensagem, as duas aspirinas devem ser dissolvidas na boca antes de serem engolidas com um pouco de água, sendo que em seguida a pessoa deve ligar para o número de emergência — 112 —, dizendo “ataque cardíaco” e informar que tomou as duas aspirinas. O aviso é, no entanto, falso.

Em primeiro lugar, contactada pelo Observador, a assessoria do Hospital Santa Maria informa que a mensagem “já circula há vários anos”, mas “não tem origem no Hospital Santa Maria”.

Em segundo lugar, além de a fonte não ser real, não há qualquer fundamento científico na mensagem. De acordo com o presidente da Associação Portuguesa de Intervenção Cardiovascular, João Brum da Silveira “não há nenhuma base científica na utilização da aspirina para redução da mortalidade” associada ao ataque cardíaco.

O médico destaca ainda a necessidade de uma correta atuação perante os sintomas de ataque cardíaco. Segundo Brum Silveira, caso o processo de Via Verde Coronária seja bem acionado desde o primeiro momento é possível poupar entre “três a seis horas” que são essenciais para o tratamento do doente e intervenção cirúrgica caso seja caso disso.

O médico responsável frisou que caso o doente esteja a ser transportado numa ambulância do INEM (devidamente equipada para o efeito) e não haja vaga num dos hospitais com capacidade para intervenções coronárias será imediatamente transportado para um hospital com vaga, notando que até nessa situação haverá tempo poupado, ao contrário do que aconteceria caso o doente se deslocasse ao hospital pelos próprios meios.

Assim, João Brum Silveira nota: é essencial ligar para o 112 caso o doente reconheça algum dos sintomas de ataque cardíaco para que a ambulância que seja ativada para o local esteja devidamente preparada para assistir o doente e dar seguimento a todo o processo a partir desse momento.

Conclusão

Não só a mensagem não foi divulgada pelo Hospital Santa Maria como o procedimento descrito pode atrasar a assistência ao doente com enfarte do miocárdio. É essencial que o próprio doente ou alguém que esteja perto deste liguem o número de emergência — 112 — e indiquem que os sintomas são de ataque cardíaco (dor no peito que pode irradiar para o braço esquerdo, costas e pescoço; suores, náuseas, vómitos, falta de ar, ansiedade; fraqueza, sensação de indigestão, fadiga) para que possa ser acionada assistência médica diferenciada para o local e o doente conduzido ao hospital o mais rapidamente possível para poder ser sujeito a procedimento cirúrgico (angioplastia).

Além de não seguir os conselhos descritos na imagem também não deve ajudar a passar uma mensagem enganadora que poderá ser muito prejudicial tendo em consideração que os 90 minutos seguintes ao início dos sintomas são essenciais para o tratamento.