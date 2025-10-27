Miriam Novak. É o nome da embaixadora de Israel junto das Nações Unidas, que num discurso na Assembleia Geral, em Nova Iorque (dedicada ao reconhecimento do Estado da Palestina), defendeu as ações do Estado de Israel da seguinte forma:

“E hoje — quando os judeus estão a ser novamente roubados, espancados e assassinados nos seus países — vocês dizem-nos que não temos o direito de nos defender? Dê-me o nome de outro povo cuja destruição é tão esperada e desejada pela comunidade internacional, liderada pelo Irão.”

E continuou, assumindo que, apesar de não serem “anjos” e de até terem tido “bandidos e criminosos” entre eles, nunca tiveram “um Hitler, um Estaline, um Mengele ou um Eichmann judeu”.

Facebook

Mas será que o discurso é verdadeiro? Houve uma reunião da Assembleia Geral das Nações Unidas entre os dias 23 e 29 de setembro deste ano. Foi a 80.ª sessão da Assembleia, dedicada (em parte) à solução dos dois Estados entre Israel e a Palestina.

Nesse encontro, foi Benjamin Netanyahu, e não Miriam Novak, a discursar em nome do Estado de Israel. O primeiro-ministro israelita foi recebido com um misto de aplausos e assobios e quando subiu ao púlpito dezenas de delegações abandonaram de seguida a sala. Além disso, o discurso de Netanyahu, que teve direito a mapas e a QR codes, não é o mesmo que está a ser partilhado nas redes sociais.

Miriam Novak não é embaixadora de Israel nas Nações Unidas. Essas funções são desempenhadas por Danny Danon (que muitas vezes adota um estilo parecido com o que é apresentado na publicação de Facebook). Está já a cumprir o segundo mandato nas Nações Unidas (é o primeiro israelita a fazê-lo), onde trabalha desde 2016. E a imagem que acompanha o final da publicação com o discurso associado a Miriam Novak é a de Annalena Baerbock, antiga ministra alemã dos Negócios Estrangeiros.

Conclusão

O discurso que é partilhado nas redes sociais até pode ser de Miriam Novak. O problema é que Miriam Novak não é embaixadora de Israel nas Nações Unidas. É Danny Danon, desde 2016. Ainda assim, não é possível encontrar qualquer registo desse suposto discurso nos arquivos da ONU.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.