Uma publicação que está a circular nas redes sociais em que uma mulher surge a abrir uma embalagem da vacina contra a Covid-19 da Johnson & Johnson / Janssen e mostra um folheto em branco sugere que há o intuito de esconder algo. Mas a marca de uma das vacinas aprovadas pela Agência Europeia do Medicamento está mesmo a esconder informação? Não, não é isso que está em causa.

Em primeiro lugar, de acordo com o fact check do Lead Stories, a Johnson & Johnson / Janssen revelou que as páginas da bula foram deixadas em branco intencionalmente, havendo um código QR onde, ao aceder, é possível ver as listas de benefícios, riscos e todos os ingredientes da vacina. O intuito é, sendo um medicamento recente, manter a informação sempre atualizada.

Contudo, o Observador sabe que em Portugal não foram reportados quaisquer casos idênticos à Ordem dos Enfermeiros e não há relatos de profissionais de saúde que tenham encontrado bulas em branco.

De acordo com o Infarmed, “as embalagens de qualquer vacina/medicamento são acompanhadas de um folheto informativo, que contém todas as informações necessárias para que o utilizador esteja informado sobre várias questões, como por ex.: forma de utilização, dosagens, interações com outras substâncias ativas, possíveis reações adversas, entre outras”.

“No caso da vacina da J&J/Janssen, o folheto informativo pode também ser encontrado online (igual à versão em papel) através da base de dados de medicamentos — Infomed —, disponível no website do Infarmed”, explicou a autoridade do medicamento. Por outro lado, além destes dados, também a Agência Europeia do Medicamento (EMA) revela no site o resumo das características do medicamento.

Conclusão:

A sugestão de que está a haver uma propositada ocultação de informação por parte da vacina da J&J/Janssen não se comprova, tendo em conta que a farmacêutica disponibiliza todas as informações online das características das vacinas, bem como as agências dos medicamentos. É um facto que a pessoa em causa abre uma embalagem e que a bula está em branco, mas a farmacêutica explicou que essa é uma opção e não um erro. Apesar disso, não há casos idênticos a este confirmados em Portugal.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ENGANADOR

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

PARCIALMENTE FALSO: as alegações dos conteúdos são uma mistura de factos precisos e imprecisos ou a principal alegação é enganadora ou está incompleta.

