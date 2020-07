A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui para que esta informação, essencial para o esclarecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos Santa Casa Misericórdia de Lisboa

O site notícias.pt publicou recentemente um texto, divulgando a mais recente inovação portuguesa ao nível das máscaras de proteção facial contra a Covid-19. Mas é tudo fruto de um artigo, devidamente identificado como “satírico” no site de origem, o “Tá Feio”.

A informação, que tem vindo a ser partilhada no Facebook, é acompanhada por uma imagem que pode levar os utilizadores das redes sociais a acreditarem tratar-se de conteúdo verdadeiro. Nem todos verificam a fonte do conteúdo, identificada, aliás, no final do texto, com a palavra “FONTE” em letras maiúsculas e com ligação para a página onde o conteúdo original foi publicado.

No texto há igualmente indícios de que se trata de informação puramente ficcional. Anunciando que a máscara se encontra em fase de testes, os principais mercados no “estrangeiro” para a exportação deste novo produto seriam “os Açores e a Madeira”, as duas regiões autónomas portuguesas.

O problema é que nem todos os utilizadores leem os textos até ao final, ou abrem, sequer, as respetivas notícias, limitando-se a ler os títulos. E estão a partilhar esta informação como se se tratasse de uma verdadeira invenção portuguesa e de um verdadeiro avanço nas máscaras. A máscara em causa — desginada “Jolix” — promete ter sempre à disposição de quem a utilizar a bebida preferida, nomeadamente cerveja, algo que seria impossível já que a principal condição para que se possa utilizar uma máscara social é o facto de esta ser respirável.

Contendo um depósito de líquidos que, pela sua natureza, obrigaria a tratar-se de um depósito estanque, seria impossível a máscara permitir a passagem de ar necessário à correta inspiração e expiração do utilizador.

