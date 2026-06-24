Nas redes sociais espalharam-se publicações que partilham que o ex-futebolista Paulo Futre morreu em junho, aos 60 anos. “Toda a família do futebol está de luto ao anunciar a morte da lenda portuguesa Paulo Futre, que faleceu aos 60 anos durante…”, lê-se nos posts. São acompanhados de anúncio semelhante aos que são utilizados pelas agências funerárias, com uma foto de Futre, onde se lê: “Em memória amorosa. Para sempre nos nossos corações. Uma vida bem vivida. Descanse em paz”.

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A maior parte das publicações inclui também um link para um artigo sobre a suposta morte do ex-futebolista. “Uma notícia devastadora abalou adeptos, antigos companheiros de equipa e milhões de admiradores em todo o mundo: Paulo Futre, uma das maiores lendas do futebol português, faleceu aos 60 anos, deixando para trás um legado inesquecível e um vazio impossível de preencher”, diz o texto.

“A notícia da sua partida espalhou-se rapidamente, provocando uma onda de emoção que ultrapassou fronteiras e uniu gerações de amantes do futebol”, acrescenta-se no texto, que recorda o percurso de Futre no futebol.

O próprio antigo futebolista recorreu às redes sociais para desmentir os rumores. “Atrasados mentais, estarei à vossa espera no inferno”, reagiu Paulo Futre numa publicação no Facebook.

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Conclusão

É falso que Paulo Futre morreu aos 60 anos, como está a ser partilhado nas redes sociais. O próprio ex-futebolista recorreu ao Facebook para desmentir os rumores.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.