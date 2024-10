A recente escalada entre Israel e o Hezbollah levou à partilha de vários vídeos nas redes sociais que mostram explosões e bombardeamentos.

Num deles, vê-se uma forte explosão que dá origem a uma nuvem de fumo. “Acabou de acontecer: Líbano fica sem energia após ataques de Israel”.

Segundo as publicações, a explosão colocou a região “em alerta máximo”: “Em todo o norte de Israel aumenta a tensão”.

Contudo, o vídeo atribuído a uma explosão no Líbano não ocorreu naquele país do Médio Oriente, em que o Hezbollah possui bases militares e depósitos de armas. O bombardeamento e subsequente nuvem de fumo ocorreram na Rússia.

O vídeo em questão, publicado pela BBC e por outros jornais internacionais, mostra uma grande explosão num depósito de armas em Tikhoretsk, na província de Krasnodar, no sul da Rússia, a 21 de setembro. O ataque foi levado a cabo pela Ucrânia, que reivindicou a ação e indicou que o objetivo era explodir com munições da Coreia do Norte.

“O armazém no distrito de Tikhoretsk, na Federação Russa, foi desmilitarizado. Guardava [mísseis] KN23 norte-coreanos, bem como artilharia e munição”, lê-se numa publicação do Telegram de Andrii Kovalenko, líder do Centro de Desinformação na Ucrânia, que também partilhou vídeos do momento.

Conclusão

O vídeo atribuído a uma explosão no Líbano, numa altura do aumento da tensão no Médio Oriente, não aconteceu naquele país. Foi antes uma explosão na Rússia, resultante de um ataque ucraniano que visava destruir munições e mísseis norte-coreanos.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ENGANADOR

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

PARCIALMENTE FALSO: as alegações dos conteúdos são uma mistura de factos precisos e imprecisos ou a principal alegação é enganadora ou está incompleta.