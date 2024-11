As alegações sobre o desaparecimento de Leonardo DiCaprio e a colagem do mesmo ao caso de Sean ‘Diddy’ Combs continuam a circular nas redes sociais, somando-se agora a informação de que se trata de uma revelação do FBI.

Várias celebridades das mais diversas áreas começaram a ser associadas ao caso por terem sido ou serem próximas de Diddy e o ator norte-americano faz parte desse grupo, desde logo porque há várias imagens em que DiCaprio e o rapper surgem juntos. De resto, não é novidade que o ator era frequentador assíduo das famosas “Festas Brancas” que eram preparadas e protagonizadas pelo produtor Sean ‘Diddy’ Combs. Aliás, há até um vídeo de 2017 para o canal de Youtube da edição americana da revista Vogue em que o rapper chegou a admitir que a estrela de Titanic era o seu “convidado número um” nas ditas festas.

Tal como o Observador já tinha escrito noutro Fact Check, o protagonista de Titanic e Inception tem estado em silêncio em todo o processo e o único registo que existe sobre algum tipo de posicionamento do ator sobre este assunto vem do tablóide britânico Daily Mail. Nesse artigo, uma pessoa tida como próxima do ator, não identificada pelo meio, diz que DiCaprio se distanciou de Diddy após uma fotografia em que o ator aparece numa das “festas brancas” do produtor ter sido divulgada. A mesma fonte acrescentou que ambos não são próximos “há anos”.

Fora isso, há zero reações por parte de Leonardo DiCaprio, mas também nenhum indício de que esteja desaparecido ou de que fugiu devido (ou após) à detenção de Diddy. Também não é possível encontrar qualquer notícia sobre a suposta “revelação” do FBI em órgãos de comunicação social fidedignos.

Além disso, na zona do site do FBI onde estão listadas as pessoas procuradas, não há qualquer referência a Leonardo DiCaprio, o que deixa cair a tese de que o serviço doméstico de inteligência e segurança dos EUA está à procura do ator norte-americano.

Conclusão

É falso que Leonardo DiCaprio tenha fugido após a detenção de Sean ‘Diddy’ Combs e que o FBI esteja à procura da estrela de filmes como o Titanic ou Inception. Uma notícia desta dimensão seria revelada em todo o mundo e, mais do que isso, o FBI teria anunciado oficialmente — além de disponibilizar essa informação nos seus meios de comunicação públicos — o desaparecimento de DiCaprio. A amizade entre ambos é conhecida, mas o ator ainda não se pronunciou sobre o caso.

