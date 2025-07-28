Circulam nas redes sociais várias publicações a alegar que um dos filhos do antigo Presidente do Brasil fugiu para a Europa depois de ser visado no inquérito à tentativa de golpe de Estado de que Jair Bolsonaro foi acusado. De acordo com estes posts, o senador Flávio Bolsonaro está a ser procurado pela Polícia Federal brasileira e, visado no processo legal, decidiu abandonar o país e procurar abrigo judicial do outro lado do Oceano Atlântico.

Apesar de ser verdade que o filho do antigo Chefe de Estado está de viagem, como o próprio confirmou na rede social X, os motivos não são os mesmos que os alegados pelos utilizadores das redes sociais. “Estou em viagem programada com minha família desde o ano passado, durante o recesso parlamentar de julho e férias escolares de minhas filhas”, escreveu Flávio Bolsonaro na rede social X.

Nesta mesma resposta aos rumores que circulam na internet, o senador confirma que fala com o pai “todos os dias”, mas menciona uma “propagação de mentiras” que “se alastra rápido quando é contra Bolsonaro”. De acordo com múltiplos órgãos de comunicação brasileiros, Flávio Bolsonaro não está a ser investigado pelas autoridades no âmbito do processo relativo à tentativa de golpe de Estado do dia 8 de janeiro de 2023.

A imprensa brasileira, que contactou o gabinete de imprensa do senador, refere que Flávio Bolsonaro e a família embarcaram na sua viagem no dia 17 de julho, precisamente um dia antes da operação policial levada a cabo contra Jair Bolsonaro. Recorde-se que no dia 18 deste mês, as autoridades brasileiras submeteram o ex-Presidente brasileiro a uma medida de coação com pulseira de vigilância eletrónica, uma medida cautelar determinada pelo Supremo Tribunal Federal.

Não obstante, o filho do antigo Presidente, naquele mesmo post de resposta na rede social X, garantia que no primeiro dia de agosto vai estar de volta à capital do Brasil. “Quem é perseguido injustamente entra para a História, os perseguidores entram para a escória!”, acrescentou o senador.

Estou em viagem programada com minha família desde o ano passado, durante o recesso parlamentar de julho e férias escolares de minhas filhas.

Falo com meu pai e lideranças aliadas todos os dias.

Mas a propagação de mentiras se alastra rápido quando é contra Bolsonaro.

Dia 1º/Ago… — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) July 20, 2025

Conclusão

Apesar de o próprio senador brasileiro ter confirmado a sua saída do país, Flávio Bolsonaro não está a ser atualmente investigado pela Justiça do Brasil no âmbito do processo relativo à tentativa de golpe de Estado que ocorrem em janeiro de 2023. O filho do antigo Presidente diz ter ido para a Europa numa “viagem programada” com a família, durante a pausa de atividade parlamentar e as férias escolares das filhas.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ENGANADOR

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

PARCIALMENTE FALSO: as alegações dos conteúdos são uma mistura de factos precisos e imprecisos ou a principal alegação é enganadora ou está incompleta.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.