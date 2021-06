A ideia de que existe um pilarete sem “sentido” em Lisboa, mais especificamente na Avenida da Liberdade, no meio de um passeio, levou um utilizador do Facebook a questionar-se nas redes sociais. Mas será que aquele poste está mesmo ali sem qualquer intuito?

O Observador foi perceber, através da funcionalidade do Google Maps que possibilita ver imagens do mesmo local em várias datas, o que está em causa. A aplicação mostra quatro momentos diferentes: 2009, 2015, 2018 e 2020, sendo que os dois primeiros diferenciam num ponto dos dois últimos: um caixote do lixo.

Ou seja, aquele pilarete não foi ali colocado sem qualquer intuito. Inicialmente estava naquele local um caixote do lixo e nas últimas duas imagens deixou de estar — pelo menos desde 2018. As razões pelas quais o caixote desapareceu não foram possíveis de apurar, mas é possível constatar e responder à questão fundamental, o porquê de haver um poste sem sentido naquele local.

Percebe-se agora que aquele pilarete não é um dos postes que costumam ser usados entre a estrada e o passeio, e que teria sido ali colocado por erro, mas sim um suporte para o caixote do lixo junto à entrada de um prédio.

Conclusão:

O pilarete que foi colocado em plena Avenida da Liberdade, em Lisboa, tinha como intuito suportar um caixote do lixo e, ao contrário do que a publicação sugeria, não foi colocado sem “sentido” no meio da rua. Contudo, o caixote do lixo foi retirado e pelo menos desde 2018 que não está no local, tendo em conta as imagens capturadas pelo Observador através do Google Maps. Desta forma, o que está escrito na publicação não se confirma.

