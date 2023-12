Circula nas redes sociais um vídeo que mostra soldados das Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) a erguer uma bandeira no topo de um edifício na Faixa de Gaza. Nas legendas que acompanham as imagens, vários utilizadores alegam que este símbolo foi colocado no topo do Al-Shifa, o maior hospital no enclave palestiniano e onde o exército israelita lançou uma operação militar no mês passado.

No vídeo, que se tornou viral, é possível ver três soldados a percorrer o telhado de um edifício. Um deles carrega um mastro com duas bandeiras — a de Israel, claramente reconhecível pela estrela de David ao centro, e uma outra, com as cores branca e roxa. O grupo, com farda e equipamentos militares, coloca-o numa coluna junto da borda do telhado antes de se começar a afastar rapidamente.

Na gravação não há qualquer indicação de um local ou data. No entanto, num determinado momento vê-se os soldados a pisarem as letras “UN” — sigla em inglês das Nações Unidas –, pintadas em maiúsculas no telhado e um sinal de que poderia tratar-se de um edifício utilizado pela organização.

É certo que, como referem as publicações nas redes sociais, o exército israelita realizou operações militares no Al-Shifa. No dia 15 de novembro, as IDF anunciaram que estavam a conduzir no local ações “precisas e direcionadas” contra o Hamas e pouco depois garantiam ter encontrado nas instalações um centro de comando operacional, com armas e recursos tecnológicos que estariam a ser usados pelo grupo islâmico palestiniano — acusações que o Hamas desmente.

Durante as operações, algumas testemunhas denunciaram aos meios de comunicação internacionais a presença de tanques no interior do complexo, bem como a ocorrência de tiroteios, explosões e de interrogatórios conduzidos pelos militares a médicos e doentes. Não chegou, porém, nenhum relato de que as forças israelitas tivessem erguido uma bandeira no local, ainda que isso por si só não comprovasse que não o fizeram.

Apesar de terem decorrido ações militares no Al-Shfia, as imagens partilhadas nas redes sociais não correspondem ao complexo hospitalar. A agência de notícias Reuters localizou o edifício a cerca de 900 metros do Al-Shifa, remetendo para imagens do Google Earth captadas em 2022 e que mostram o mesmo caminho e os edifícios próximos que é possível ver no vídeo. Trata-se, na verdade, de uma escola da ONU, como já sinalizava a sigla pintada no telhado e que também é visível numa imagem de satélite captada a 7 de novembro de 2023 pela empresa norte-americana Maxar, que tem vindo a acompanhar o conflito no Médio Oriente.

Uma porta-voz da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Médio Oriente (UNRWA, na sigla em inglês) confirmou à Reuters e à Associated Press que se trata de uma escola da ONU na cidade de Gaza. Não adiantou, contudo, que escola específica seria — existem mais de 180 da ONU no enclave palestiniano — ou quando as imagens teriam sido captadas, justificando que não conseguiam contactar os membros da organização devido ao corte dos serviços de comunicação e às dificuldades de acesso a bens humanitários na região. “É isto que temos por agora e não temos mais detalhes”, afirmou Juliette Touma.

Conclusão

As Forças de Defesa de Israel realizaram operações no Al-Shifa, mas o vídeo em questão não mostra soldados israelitas a erguerem a bandeira nacional nesse hospital, que é o maior na Faixa de Gaza. Trata-se de uma escola das Nações Unidas naquele enclave.

