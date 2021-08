Enquanto Joe Biden tenta minimizar os danos reputacionais da sua presidência depois da retirada dos soldados norte-americanos do Afeganistão, as redes sociais debruçam-se sobre o que vai acontecendo naquele país. No passado dia 15 de agosto, surgiu uma publicação no Facebook com uma imagem de uma suposta bandeira afegã plantada no palácio presidencial em Cabul. Versões desta publicação percorreram as redes sociais em vários países mas, contudo, é falsa.

Ainda que os talibãs tenham tomado o controlo e poder de várias regiões do Afeganistão — e que tenham sido publicadas imagens da sua presença no palácio presidencial — a imagem da publicação não passa de uma montagem. Ao se pesquisar pela sua origem através de ferramentas como o Google Images, percebe-se que foi publicada no Twitter a 27 de abril de 2020. Só que aqui a bandeira é afegã, não pertencendo, por isso, aos talibãs. Portanto, além de uma montagem, o autor partilha uma imagem que nem pertence ao período atual.

دا بیراغ دې تل رپانده وي! pic.twitter.com/7w2pdgYTVs — Abidullah Graan (@Abid_Graan) March 8, 2020

A AFP, que verificou a publicação considerando-a como falsa, descobriu um vídeo com a imagem real, onde é possível ver a tal bandeira afegã também numa publicação de Twitter. E sim, tal como verificado por este órgão de comunicação social, o palácio é mesmo o de Cabul. Tal como relembrado pela agência Reuters, que também desmentiu a publicação original, a imagem daquele edifício é visível até através do Google Maps.

Já a AP escreveu mesmo que a 17 de agosto, dia em que os talibãs entraram no palácio presidencial, a agência tinha tirado fotografias que demonstravam que a bandeira afegã ainda lá estava.

No dia 19 de agosto, os talibãs mudaram mesmo a bandeira oficial do país, estreando também um brasão de armas. Os novos símbolos foram apresentados pelo porta-voz do grupo, Zabihullah Mujahid, através da sua conta pessoal no Twitter.

Conclusão

Ainda que os talibãs tenham tomado o controlo de várias regiões do Afeganistão depois da retirada militar dos EUA, não é verdade que nessa altura tenham hasteado a sua bandeira. A imagem partilhada é, na verdade, uma montagem e foi desmentida por vários fact-checkers internacionais como a AFP ou a agência Reuters. Foi partilhada em 2020, sendo que imagens do palácio presidencial em Cabul podem ser encontradas em diversos locais, incluindo o Google Maps. Os talibãs apresentariam a nova bandeira do país dois dias depois da publicação, que não deixa de exibir uma imagem adulterada e falsa

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO